Som 44-åring stråler modellen Adriana Lima i en eterisk svart kjole

Under filmfestivalen i Cannes 2026 (12.–23. mai) gjorde Adriana Lima et spesielt slående opptreden på en stor smykkegalla som ble holdt på Croisetten. Den brasilianske modellen valgte en utsøkt delikat silhuett i en lang, asymmetrisk svart kjole. Resultatet: et utseende som flørter med enkelhet, samtidig som det forblir unektelig spektakulært.

En svart tyllkjole med asymmetriske linjer

Sentralt i Adriana Limas utseende ligger kjolens asymmetriske snitt, strukturert rundt en enkelt skulder. Denne konstruksjonen, som fullstendig eksponerer den ene siden av silhuetten for å fremheve den andre bedre, skaper en unik visuell dynamikk, som bryter med den klassiske symmetriske draperingen på den røde løperen. Tyllen, valgt som hovedstoff, gir helheten en nesten eterisk letthet. Langt fra en tung, ugjennomsiktig svartfarge, antar stoffet her en luftig vibrasjon som «animerer silhuetten innenfra». Denne stilistiske tilnærmingen demonstrerer hvordan svart, når det behandles med riktig materiale, kan være alt annet enn statisk.

Ved bysten er stoffet samlet til et nøye plissert fall, og foldene skaper en levende tekstur og et behersket volum. Denne manipulasjonen av materialet står i kontrast til flyten i det fyldigere skjørtet, som deretter faller ned på gulvet. Med Adriana Limas minste bevegelse våkner stoffet til live, det stiger og synker, som om det er gjennomsyret av et eget liv.

Safir- og diamantøredobber som midtpunkt

Det andre slående elementet ved dette antrekket var smykkene. Adriana Lima valgte et par lange, dinglende øredobber utsmykket med kaskader av safirer og diamanter. Safirenes dypblå farge ga et dyrebart og uventet fargeinnslag, i kontrast til kjolens absolutte svarte farge. Diamantene fanget lyset i hver bevegelse og fremhevet silhuetten hennes med nøye plasserte, lysende gnister. Dette valget av eksepsjonelle smykker skapte en virkelig teatralsk effekt rundt halsutringningen og frisyren hennes.

En sofistikert frisyre med sidelugg

Adriana Lima valgte en elegant, høy knute, perfekt stylet og komplementert av en nøye utformet lugg som delikat rammer inn ansiktet hennes. Denne frisyren, som er både retro og avgjort moderne, fremhever ansiktstrekkene hennes og skaper rom rundt décolletéen, slik at smykkene hennes kan skinne.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Adriana Lima (@iconadrianalima)

Signaturen til et «toppmodellerings»-ikon

Utover de stilistiske elementene er dette utseendet en påminnelse om hvor lett Adriana Lima har prydet catwalken, den røde løperen og gallaene i over to tiår. Hun har konsekvent en tilstedeværelse som er både mild og mesterlig, der hennes erfaring som toppmodell påvirker hver eneste visuelle detalj. Det er en eleganse som dyrkes like mye som den er legemliggjort.

Med sin opptreden i Cannes 18. mai 2026 demonstrerte Adriana Lima nok en gang sitt talent for raffinerte og sofistikerte silhuetter. Hennes asymmetriske, svarte kjole, kombinert med eksepsjonelle smykker, markerte et av de mest utsøkte moteøyeblikkene i Cannes-kalenderen.