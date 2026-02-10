En tidligere internasjonal fotballspiller overrasker med en akrobatisk bragd i vannet

Laure Boulleau, tidligere fransk landslagsfotballspiller og Canal+-kommentator, imponerte Instagram-følgerne sine med en akrobatisk bragd utført til sjøs, og minnet alle om at fotballtalentet hennes fortsatt er sterkt (hvis noen var i tvil). Videoen, som nylig ble publisert på Instagram-kontoen hennes @laureboulleauofficiel, viser en volley, nesten en salto, noe som har utløst en mengde kommentarer.

En saks snudd opp ned fra en båt

Under en seiltur hopper Laure Boulleau høyt, velter seg i luften og sparker ballen med et perfekt akrobatisk saksespark. Den flytende og kraftige bevegelsen lander i vannet til jubel fra kameratene hennes. «Seilturer er aldri avslappende for meg, lol», skrev hun humoristisk til videoen, som allerede har samlet millioner av visninger og over 77 000 likerklikk.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Boulleau (@laureboulleauofficiel)

Fansen går amok: «Gullballen!»

Laure Boulleau (65 landskamper for Frankrike, seks ganger andreplass i den franske ligaen med PSG), en ekspert på Canal Football Club, er et ikon innen fransk kvinnefotball, i stand til å gjøre en enkel strandkamp om til en viral sensasjon. Reaksjonene strømmer inn, en blanding av beundring og humor: «Hun fortjener Gullballen!» , «Utrolig!» , «Alltid så stilig, selv til sjøs.» Fokuset er på hennes tekniske dyktighet, hyllet av alle som et improvisert «årets mål».

Kort sagt, denne akrobatiske, vannsportslige bragden minner om Laure Boulleaus bravur på banen: teknikk, dristighet og et smil. En video som har gått viralt av alle de riktige grunnene – rent talent – og som beviser at en mesters ferie aldri er ordinær.