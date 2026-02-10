Search here...

Under en konsert faller Shakira på scenen og bekymrer fansen sin.

@shakira/Instagram

Under en konsert i San Salvador i El Salvador forårsaket Shakira oppstyr da hun falt på scenen, noe som umiddelbart bekymret fansen hennes. Til tross for en forstuet ankel gjenopptok den colombianske sangeren og låtskriveren raskt showet sitt, og demonstrerte nok en gang sin legendariske motstandskraft.

Et spektakulært fall midt i «Si Te Vas»

Under konserten sin i San Salvador som en del av «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» fremførte Shakira «Si Te Vas» da ulykken skjedde. Hun løp over scenen og vred ankelen, noe som førte til at hun falt på albuen, noe som veltet mikrofonstativet hennes sammen med henne. Opptak tatt av publikum viser sangeren falle i gulvet før hun reiser seg igjen i løpet av sekunder, med mikrofonen i hånden, for å fullføre sangen uten å nøle. «Au, for et fall!» spøkte hun til publikum, møtt av applaus fra gitaristen sin.

De bekymrede reaksjonene fra fansen og Shakiras respons

Videoer av hendelsen flommet raskt over sosiale medier, noe som utløste en bølge av bekymrede meldinger. «Stakkars! Jeg håper hun har det bra!» «Hun er så sterk, hun holdt hodet kaldt», kommenterte fansen og beundret reaksjonen hennes. En fan sammenlignet til og med stjernen med en «føniks som alltid reiser seg fra asken».

Dagen etter beroliget Shakira raskt alle på Instagram: «Ikke bekymre deg, jeg er laget av gummi haha. Ingen er immune mot fall.» En melding som roet ned ting og forsterket imaget hennes som en «uovervinnelig kriger».

En triumferende turné til tross for utfordringene

Denne konserten er en del av årets mest lukrative turné for en kvinnelig artist, lansert i fjor etter det navngitte albumet «Las Mujeres Ya No Lloran» (Kvinner gråter ikke lenger). Konserten, som fortsetter til april i Abu Dhabi, inkluderer låter som «Out of Your League», som i stor grad blir sett på som en hyllest til eksen hennes, den spanske landslagsfotballspilleren og forretningsmannen Gerard Piqué. Shakira opptrer med uforminsket energi og beviser at verken tilbakeslag eller personlige stormer kan stoppe henne.

Til syvende og sist er denne høsten bare nok en episode i karrieren til en artist som forvandler hindringer til minneverdige opptredener. Shakira viser at mottoet hennes – «hofter lyver ikke» – også gjelder hennes stålfaste besluttsomhet: å komme tilbake, alltid sterkere, foran øynene på et fengslet publikum.

