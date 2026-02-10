Med denne brune hårfargen har Taylor Swift gjort en av de mest slående hårtransformasjonene.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Taylor Swift skapte stor blest da hun avslørte en brunetteversjon av seg selv i den nye musikkvideoen «Opalite», og brøt dermed med det blonde håret som lenge hadde definert henne. Denne nostalgiske hårforvandlingen markerer et betydelig estetisk skifte i karrieren hennes.

En visuell transformasjon som skaper mye blest

I musikkvideoen til «Opalite», som ble utgitt 6. februar 2026, har Taylor Swift en bølget, halvlang brun frisyre, komplett med pannelugg og bølger som minner om 1990-tallet. Dette utseendet står i skarp kontrast til hennes vanlige blonde hår, og skaper et bilde som er både moderne og retro, og som umiddelbart fengsler publikum. Dette valget av farge og klipp er ikke bare et estetisk eksperiment; det er en del av en kreativ retning som utfyller det nostalgiske temaet i videoen, der Taylor Swift legemliggjør en drømmende heltinne i en setting gjennomsyret av 90-tallets kulturelle referanser.

En brunette som fremkaller en svunnen tid

Taylor Swifts dypbrune hår minner om ikoniske frisyrer fra tenåringsfilmer og popikoner fra slutten av 1900-tallet. Sammen med vintage-antrekk – fra skimrende treningsdresser til tilbehør fra perioden – bidrar denne hårforvandlingen til å visuelt forankre musikkvideoens fortelling i en autentisk retro-estetikk.

Denne brunette looken er ikke helt ny for sangeren; Taylor Swift hadde allerede utforsket mørkere nyanser i tidligere videoer som «You Belong With Me» og «Wildest Dreams». Denne bølgete brune boben med pannelugg markerer imidlertid en dristigere iterasjon av denne stilen, perfekt i tråd med det visuelle konseptet til «The Life of a Showgirl»-prosjektet.

En retrostil som appellerer til fansen

På sosiale medier var reaksjonene mange og ofte entusiastiske. Mange fans roste «denne dristige frisyren», noen ønsket til og med at Taylor Swift ville beholde denne stilen i virkeligheten. Denne tilbakekomsten til en mindre elegant frisyre, kombinert med en rik brunfarge, gjenspeiler også en bredere trend som for tiden observeres innen mote og skjønnhet, hvor tilbakekomsten av klassiske 90-tallsstiler opplever en gjenoppliving.

Kort sagt, selv om Taylor Swift ikke har indikert at hun vil ta i bruk denne stilen permanent utenfor musikkvideoens kontekst, er denne hårforandringen fortsatt et kraftfullt utsagn som beriker hennes visuelle og kunstneriske palett. Det fremhever hennes evne til å gjenoppfinne seg selv mens hun leker med ulike kulturelle påvirkninger, og gir fansen hennes et nytt samtaleemne om hennes estetiske og musikalske univers.