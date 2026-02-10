Search here...

Med denne brune hårfargen har Taylor Swift gjort en av de mest slående hårtransformasjonene.

Fabienne Ba.
@taylorswift/Instagram

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Taylor Swift skapte stor blest da hun avslørte en brunetteversjon av seg selv i den nye musikkvideoen «Opalite», og brøt dermed med det blonde håret som lenge hadde definert henne. Denne nostalgiske hårforvandlingen markerer et betydelig estetisk skifte i karrieren hennes.

En visuell transformasjon som skaper mye blest

I musikkvideoen til «Opalite», som ble utgitt 6. februar 2026, har Taylor Swift en bølget, halvlang brun frisyre, komplett med pannelugg og bølger som minner om 1990-tallet. Dette utseendet står i skarp kontrast til hennes vanlige blonde hår, og skaper et bilde som er både moderne og retro, og som umiddelbart fengsler publikum. Dette valget av farge og klipp er ikke bare et estetisk eksperiment; det er en del av en kreativ retning som utfyller det nostalgiske temaet i videoen, der Taylor Swift legemliggjør en drømmende heltinne i en setting gjennomsyret av 90-tallets kulturelle referanser.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Taylor Swift (@taylorswift)

En brunette som fremkaller en svunnen tid

Taylor Swifts dypbrune hår minner om ikoniske frisyrer fra tenåringsfilmer og popikoner fra slutten av 1900-tallet. Sammen med vintage-antrekk – fra skimrende treningsdresser til tilbehør fra perioden – bidrar denne hårforvandlingen til å visuelt forankre musikkvideoens fortelling i en autentisk retro-estetikk.

Denne brunette looken er ikke helt ny for sangeren; Taylor Swift hadde allerede utforsket mørkere nyanser i tidligere videoer som «You Belong With Me» og «Wildest Dreams». Denne bølgete brune boben med pannelugg markerer imidlertid en dristigere iterasjon av denne stilen, perfekt i tråd med det visuelle konseptet til «The Life of a Showgirl»-prosjektet.

En retrostil som appellerer til fansen

På sosiale medier var reaksjonene mange og ofte entusiastiske. Mange fans roste «denne dristige frisyren», noen ønsket til og med at Taylor Swift ville beholde denne stilen i virkeligheten. Denne tilbakekomsten til en mindre elegant frisyre, kombinert med en rik brunfarge, gjenspeiler også en bredere trend som for tiden observeres innen mote og skjønnhet, hvor tilbakekomsten av klassiske 90-tallsstiler opplever en gjenoppliving.

Kort sagt, selv om Taylor Swift ikke har indikert at hun vil ta i bruk denne stilen permanent utenfor musikkvideoens kontekst, er denne hårforandringen fortsatt et kraftfullt utsagn som beriker hennes visuelle og kunstneriske palett. Det fremhever hennes evne til å gjenoppfinne seg selv mens hun leker med ulike kulturelle påvirkninger, og gir fansen hennes et nytt samtaleemne om hennes estetiske og musikalske univers.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Gwyneth Paltrow poserer naturlig i badstuen sin, 53 år gammel.
Article suivant
År senere avslører Lady Dianas tidligere frisør skjønnhetsrutine

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

År senere avslører Lady Dianas tidligere frisør skjønnhetsrutine

År etter sin død fortsetter Lady Diana å inspirere med sin tidløse eleganse og enkle skjønnhet. Richard Dalton,...

Gwyneth Paltrow poserer naturlig i badstuen sin, 53 år gammel.

Langt fra den røde løperen og nøye utformede antrekk har Gwyneth Paltrow valgt å vise seg selv som...

«Deformert munn»: Som 62-åring angrer denne programlederen på denne kosmetiske operasjonen

Den franske journalisten og radio- og TV-programlederen Sophie Davant snakket nylig åpenhjertig om sine erfaringer med kosmetisk kirurgi....

På Super Bowl skjulte Lady Gagas kjole en svært symbolsk detalj.

Sangerinnen og låtskriveren Lady Gaga overrasket nylig publikum på Super Bowl LII ved å bli med den puertoricanske...

Botox: Denne skuespillerinnen fordømmer normaliseringen av kirurgi blant unge kvinner

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Laura Dern tar til orde mot normaliseringen av kosmetiske inngrep blant svært unge...

Margot Robbie gjenopplevde en moteklassiker med moderne eleganse

Margot Robbie har nok en gang fanget oppmerksomheten til motefans ved å trekke på stilhistorien for å skape...

© 2025 The Body Optimist