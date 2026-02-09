Search here...

På Super Bowl skjulte Lady Gagas kjole en svært symbolsk detalj.

Fabienne Ba.
@ladygaga/Instagram

Sangerinnen og låtskriveren Lady Gaga overrasket nylig publikum på Super Bowl LII ved å bli med den puertoricanske rapperen og sangeren Bad Bunny på scenen for en energisk opptreden rik på kulturell symbolikk. Utover musikken var den blå kjolen hennes et av kveldens mest omtalte temaer.

En kulturell hyllest legemliggjort av en kjole

Under Super Bowl LX-pauseshowet hadde Lady Gaga på seg en himmelblå, flamenco-inspirert kjole, laget spesielt for anledningen av den dominikansk-amerikanske designeren Raul López, grunnleggeren av Luar-merket. Valget av blått var ikke ubetydelig: det gjenspeiler visse historiske versjoner av det puertoricanske flagget, ofte assosiert med uavhengighetsbevegelser og en følelse av kulturell stolthet. Denne lette og livlige fargen komplementerte perfekt det latinamerikanske temaet i Bad Bunnys opptreden.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Lady Gaga (@ladygaga)

En blomst full av mening

En svært symbolsk detalj var brosjen som avbildet Flor de Maga, Puerto Ricos nasjonalblomst, festet nær Lady Gagas hjerte. Denne blomsten, utover å være en lokal blomsterreferanse, har blitt et symbol på puertoricansk identitet. Ved å bære den understreket Lady Gaga visuelt hyllesten som ble vist til kveldens hovedartist og lokalsamfunnet hans.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av La Maison Gaga (@lamaisongaga_)

En skaper i søkelyset

Selve kjolen ble designet av Luar, merket som blander karibiske påvirkninger med New York-streetwear. Grunnleggeren, Raul López, er kjent for å fremheve kulturelle røtter i designene sine. Denne opptredenen på årets mest sette scene er et stort utstillingsvindu for merket, som ofte hylles for sin blanding av teksturer, farger og silhuetter inspirert av dominikansk og latinamerikansk kultur.

Et øyeblikk som overgår mote

Utover den estetiske appellen var Lady Gagas antrekk en del av en bredere feiring av puertoricansk og latinamerikansk kultur, forsterket av Bad Bunnys opptreden – den første artisten som sang nesten utelukkende på spansk under en Super Bowl. Denne symbolske kjolen, med sine nyanser, snitt og tilbehør, bidro til å forvandle øyeblikket til en kulturell begivenhet like mye som et moteuttrykk, og forsterket effekten av det kunstneriske budskapet som ble formidlet på scenen.

Reaksjoner og ringvirkninger

På sosiale medier var reaksjonene mange: fans og kommentatorer roste ikke bare Lady Gagas vokalprestasjon, men også den narrative kraften i antrekket hennes. For mange var den blå kjolen og brosjen ikke bare et stilvalg, men en uttalelse om enhet og respekt for en kulturarv som ble feiret i hjertet av en av de mest sette begivenhetene i verden.

Kort sagt, denne kjolen var ikke bare et klesplagg: den fungerte som en symbolsk bro mellom kunstnere, kulturer og publikum, noe som gjorde denne Super Bowl-opptredenen enda mer minneverdig.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Botox: Denne skuespillerinnen fordømmer normaliseringen av kirurgi blant unge kvinner
Article suivant
«Deformert munn»: Som 62-åring angrer denne programlederen på denne kosmetiske operasjonen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Deformert munn»: Som 62-åring angrer denne programlederen på denne kosmetiske operasjonen

Den franske journalisten og radio- og TV-programlederen Sophie Davant snakket nylig åpenhjertig om sine erfaringer med kosmetisk kirurgi....

Botox: Denne skuespillerinnen fordømmer normaliseringen av kirurgi blant unge kvinner

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Laura Dern tar til orde mot normaliseringen av kosmetiske inngrep blant svært unge...

Margot Robbie gjenopplevde en moteklassiker med moderne eleganse

Margot Robbie har nok en gang fanget oppmerksomheten til motefans ved å trekke på stilhistorien for å skape...

Hvorfor denne kjolen, som allerede er brukt av Meghan Markle, skaper kontrovers

Meghan Markle, den amerikanske skuespillerinnen som ble hertuginne av Sussex, hadde nylig på seg en kjole hun hadde...

Millioner av «likes» på hvert Instagram-innlegg: denne thailandske sangeren slår rekorder.

Lalisa Manoban, kjent som Lisa, tidligere medlem av den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink, troner øverst på Instagram med over...

Chappell Roan forklarer hvorfor hun ikke lenger ønsker å bli kalt ved fødenavnet sitt.

Chappell Roan, popsensasjonen i 2024, nekter kategorisk å bli kalt ved fødenavnet sitt, Kayleigh Rose Amstutz. Den amerikanske...

© 2025 The Body Optimist