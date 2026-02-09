«Deformert munn»: Som 62-åring angrer denne programlederen på denne kosmetiske operasjonen

Den franske journalisten og radio- og TV-programlederen Sophie Davant snakket nylig åpenhjertig om sine erfaringer med kosmetisk kirurgi. Selv om hun bekrefter at valgene hennes er «å opprettholde utseendet sitt for kameraene», innrømmer hun at hun hadde en mislykket prosedyre som ga henne et bittert minne ... og en verdifull lærdom.

Bildepresset på TV

Å være en TV-personlighet påvirker uunngåelig hvordan ens image oppfattes. Ifølge Grazia forklarer Sophie Davant: i en bransje der utseende granskes, «må man fortsatt være presentabel.» Programlederen, som er godt klar over publikums forventninger, fremhever urettferdigheten mellom menn og kvinner: mens aldringstegn gir «sjarm» til menn, oppfattes de som feil hos kvinner.

For å «beholde utseendet sitt» uten radikal transformasjon, sier Sophie Davant at hun foretrekker kosmetisk medisin fremfor kirurgi. Botox, hyaluronsyre eller laserbehandlinger: dette er alle vanlige prosedyrer hun hevder bidrar til å «myke opp tidens effekter uten å endre hennes naturlige trekk».

Selv om dette kan være Sophie Davants syn, er det viktig å huske at det er absolutt unødvendig å ty til kirurgi eller kosmetiske prosedyrer for å tilpasse seg et ideal eller for å «vedlikeholde seg selv». Kroppen og ansiktet ditt er helt legitime slik de er. Aldring er normalt, å ha rynker eller andre aldringstegn er normalt: det er ikke nødvendig å kamuflere eller viske ut disse livstegnene.

Et mislykket eksperiment og en varig lærdom

Sophie Davant husker et uhell som skjedde for omtrent ti år siden. Hun ble invitert til en time på en klinikk og overtalt til å få leppene sine behandlet. Resultatet var, med hennes egne ord, «katastrofalt». Hennes «deformerte munn» sjokkerte kollegene hennes, inkludert vennen William Leymergie. I stedet for å velte seg i forlegenhet, valgte TV-programlederen å le det bort.

Når hun ser tilbake, forklarer Sophie Davant at hun ser på denne feilen som en læringsopplevelse: å lære å ikke lenger gi etter for impulsivitet eller uoverveide estetiske valg. Siden den gang har hun ikke overlatt noe til tilfeldighetene og er nøye med å forbli tro mot imaget sitt.

Til syvende og sist minnet denne uheldige opplevelsen Sophie Davant om at ingen inngrep er uten risiko, og at man må lytte til instinktene sine før man gir etter for presset fra andres meninger. Og at alle mennesker er gyldige i kroppen sin slik den er, med eller uten transformasjon: en persons verdi måles aldri ut fra utseendet.