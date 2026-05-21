I Miami skaper denne tidligere tennisspilleren furore med sommerbildene sine.

Léa Michel
@geniebouchard / Instagram

Fra Miami delte den tidligere kanadiske tennisspilleren Eugenie Bouchard en serie solfylte bilder på Instagram-kontoen sin, noe som umiddelbart skapte stor begeistring blant følgerne hennes. Bouchard, som pensjonerte seg fra profesjonell tennis i juli 2025, nyter Florida-byen i en utpreget sommerlig og fredelig atmosfære, langt fra rampelyset til internasjonale turneringer.

En solrik og avslappet atmosfære

I en karusell av sju bilder lagt ut på sosiale medier, viser den tidligere mesteren et ekte postkort fra Miami. Med en cocktail i hånden, badet i det varme, gylne lyset som er typisk for Florida, fremstår hun i myke, lysende toner, med den karakteristiske stemningen til den amerikanske kysten i bakgrunnen. «Det er den tiden av året! 🍹» , skrev hun humoristisk til innlegget, og fanget med få ord den avslappede stemningen i øyeblikket og ankomsten av varmere vær.

Et nytt, aktivt liv på sosiale medier

Siden hun la opp fra elitekonkurranser i juli 2025, har Eugenie Bouchard gradvis gjenoppfunnet seg selv på sosiale medier. Nå som hun er fri fra den krevende turneringsplanen, deler hun jevnlig øyeblikk fra hverdagen med fansen sin: reiser, treningsøkter, tid med venner og solfylte utflukter. Denne nye, mer personlige og mindre begrensede dimensjonen av hennes offentlige tilstedeværelse har fengslet et lojalt fellesskap som entusiastisk følger hvert av innleggene hennes.

Et tilbakeblikk på en bemerkelsesverdig karriere

Utover den sommerlige følelsen i bildet, er det verdt å huske kanadierens imponerende sportskarriere. Eugenie Bouchard nådde blant annet verdensener nummer fem i 2014, et avgjørende år der hun nådde semifinalen i Australian Open bare 20 år gammel, før hun ble finalist i Wimbledon. Hun ble dermed den første kanadieren som nådde en Grand Slam-singelfinale for sitt land. Hun var tidligere juniormester i Wimbledon i 2012, og mottok også WTA-prisen for årets nye spiller i 2013.

Med denne serien med solfylte bilder lagt ut fra Miami, minner Eugenie Bouchard oss om at hennes pensjonering fra sport på ingen måte markerer slutten på hennes offentlige tilstedeværelse. Det er et nytt kapittel, lettere og friere, som hun nå skriver om i sitt eget tempo og med naturlig letthet.

