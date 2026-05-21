I en lang rød kjole tiltrekker Adriana Karembeu seg alles øyne på den røde løperen

Den 79. filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai 2026) var spesielt livlig takket være visningen av filmen «Slaget om de Gaulle: Jernalderen» utenom konkurranse. Blant de mange kjendisene på den røde løperen vakte den slovakiske modellen, skuespillerinnen og TV-programlederen Adriana Karembeu spesiell oppmerksomhet. Hun er et kjent ansikt i det franske medielandskapet og valgte et slående utseende, kombinert med en lang rød kjole og en dristig platinafarget frisyre.

En lang, knallrød kjole

Midtpunktet i denne opptredenen, den lange røde kjolen som Adriana Karembeu hadde på seg, skilte seg ut som et av kveldens mest slående fargevalg. Denne livlige, tidløse og dramatiske fargen er en klassiker på den røde løperen i Cannes, der den formidler både selvtillit og eleganse. Den flagrende, gulvlange kanten forlenget silhuetten hennes harmonisk og ga ensemblet et høytidelig preg, perfekt tilpasset arrangementets prestisjefylte natur. Den røde fargen, fanget av fotografenes blitser, garanterte en umiddelbart merkbar tilstedeværelse.

En platinafrisyre

Det andre slående elementet ved dette opptredenen var frisyren hennes. Adriana Karembeu valgte en kort, platinablond bob, som stod i skarp kontrast til den varme røde kjolen hennes. Langt fra å være en ren detalj, forsterket denne korte, lysende frisyren den selvsikre karakteren til Adriana Karembeus utseende, i en utpreget moderne stil.

En opptreden i prestisjefylte omgivelser

Denne opptredenen falt sammen med visningen utenfor konkurransen av «Slaget ved de Gaulle: Jernalderen», et av høydepunktene på den 79. filmfestivalen i Cannes. Som hvert år tiltrekker arrangementet seg et stort antall kjendiser fra film-, mote- og underholdningsverdenen, som konkurrerer om eleganse på trappene til Palais des Festivals. I denne settingen skilte Adriana Karembeu seg ut med et utseende som var både diskret i sin konstruksjon og spektakulært i sin effekt.

Med sin lange røde kjole og platinablonde hår gjorde Adriana Karembeu en av kveldens mest minneverdige opptredener. En demonstrasjon av diskret eleganse, basert på kraften i en farge og djervheten i en kontrast.