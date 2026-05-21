Etter datterens fødsel deler Hailee Steinfeld en refleksjon over perioden etter fødselen.

Noen uker etter at hun fikk sin første datter, valgte den amerikanske skuespillerinnen Hailee Steinfeld å åpne seg om sitt nye liv som nybakt mor. I et innlegg delt på hennes personlige nyhetsbrev, «Beau Society», snakker hun med sjelden ærlighet om de første ukene etter fødsel. Kjernen i budskapet hennes er viktigheten av selvmedfølelse og behovet for å anerkjenne sårbarheten kvinner opplever etter fødsel, en periode som altfor ofte overses.

En anbefaling delt i nyhetsbrevet hans

Nyhetsbrevet hennes, «Beau Society», ble lansert under skuespillerstreiken i SAG i 2023, og har i løpet av månedene blitt et personlig og varmt rom for Hailee Steinfeld å uttrykke seg. Hun deler jevnlig oppskrifter, refleksjoner om hverdagslivet, kulturelle favoritter og nå sine erfaringer som nybakt mor. Dette siste innlegget, skrevet bare noen få uker etter at babyen hennes ble født, har form av et brev til abonnentene hennes, der hun tilbyr et rolig og oppriktig perspektiv.

Mildhet, nøkkelordet de første ukene

I meldingen sin understreker Hailee Steinfeld behovet for at nybakte mødre inntar en holdning preget av «ekstrem egenomsorg». «Jeg er fortsatt i den tidlige fasen, og jeg må minne meg selv på å være veldig forsiktig med meg selv på alle måter: fysisk, mentalt, ernæringsmessig, åndelig», betror hun. Denne enkle og universelle bønnen om mildhet gir spesielt sterk gjenklang i en tid der mange nybakte mødre legger betydelig press på seg selv for å «komme seg tilbake» raskt etter graviditet og gjenoppta et såkalt normalt liv.

Ayurvedas og morsmatens bidrag

Hailee Steinfeld deler også rådene hun fikk fra sin doula, en fødselsledsager. Inspirert av Ayurveda, den tradisjonelle indiske medisinen, anbefalte doulaen hennes at hun skulle foretrekke varm mat under rekonvalesensen for å hjelpe fordøyelsen og næringsopptaket. Hailee Steinfeld husker med glede en albondigas-suppe laget av sin egen mor, som hun beskriver som «like vakker å se på som den var deilig å spise». Dette hjertevarmende familieøyeblikket tjener som en påminnelse om hvor viktige familie og venner er under denne overgangen til morsrollen.

En oppslagsbok

Skuespillerinnen delte også sin nåværende bok: «De første 40 dagene», en bok av Heng Ou som er spesielt dedikert til omsorgen kvinner trenger de første 40 dagene etter fødsel. Hailee Steinfeld betrodde at hvert ord i boken resonnerte dypt med henne. Hun siterte spesielt én passasje som traff henne: «Selv 40 dager etter fødselen er moren fortsatt i en tilstand av stor sårbarhet. Folk forstår dette for babyen, men de forstår det ikke for moren selv.» Denne setningen, som hun ønsket å dele offentlig, fungerer som en viktig påminnelse om en virkelighet som fortsatt altfor ofte blir oversett.

Å anerkjenne den unge morens sårbarhet

Utover kostholdsråd er Hailee Steinfelds budskap en sterk bønn om å anerkjenne de spesifikke behovene til nybakte mødre. Hennes veloverveide og varme ord bidrar til å bryte den til tider trykkende stillheten rundt barselperioden, og minner oss om at overgangen til morsrollen ikke er begrenset til fødselen av et barn. Det innebærer også en dyp forvandling, både fysisk og emosjonell, som fortjener å bli omfavnet med tålmodighet, vennlighet og støtte.

En livsfase som gir dyp gjenklang i et nytt kapittel

Denne personlige åpningen kommer på et avgjørende tidspunkt i skuespillerinnens karriere. Utover hennes første graviditet delte Hailee Steinfeld nylig i et intervju med Bustle magazine følelsen av å «omfavne kvinnelighet fullt ut». Hennes siste rolle i filmen «Sinners», regissert av Ryan Coogler og med Michael B. Jordan i hovedrollen, kom på det hun selv beskriver som et ideelt tidspunkt. «Alt skjer av en grunn. Timing er alt», uttalte hun, og understreket at denne fruktbare profesjonelle perioden sammenfaller med en betydelig personlig milepæl.

Ved å dele de første ukene av morsrollen så åpent, gir Hailee Steinfeld leserne sine en sjelden og oppriktig beretning. Ordene hennes, både informerte og ømme, bidrar til å fremheve en ofte neglisjert periode i morslivets reise: tiden da den nybakte moren, etter spenningen rundt babyens ankomst, også må ta seg tid til å gjenopprette kontakten med seg selv, gjenoppbygge livet sitt og tillate seg selv å roe ned tempoet.