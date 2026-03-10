Nå 24 år gammel annonserer den tidligere «verdens vakreste lille jente» forlovelsen sin

Léa Michel
@thylaneblondeau/Instagram

Den franske modellen og skuespillerinnen Thylane Blondeau har nettopp annonsert forlovelsen sin med den franske DJ-en Ben Attal, og dermed innleder hun en svært symbolsk ny fase i livet til hun som lenge var kjent som «verdens vakreste lille jente».

Et filmatisert frieri i Hellas

Under en romantisk ferie til Hellas fridde Ben Attal til Thylane i billedskjønne omgivelser med utsikt over havet, med et utendørsbord og en sti med røde roseblader som førte til frierstedet. Den unge modellen delte flere bilder fra øyeblikket på Instagram, der de viste frem kystlandskapet, blomsterarrangementene og den fantastiske forlovelsesringen sin – en stor diamant satt på en enkel gul gullring.

Fra «verdens vakreste lille jente» til fremtidig brud

Thylane Blondeau ble oppdaget som barn av Vogue Enfants og kalt «verdens vakreste jente», en tittel som fulgte henne gjennom hele modellkarrieren. I dag, som en dyktig ung kvinne – modell og skuespillerinne – deler hun denne glade nyheten, bare to måneder etter stefarens død, noe som gir denne forlovelsen en enda mer emosjonell og intim tone.

En enkel og rørende melding

I innleggene sine valgte Thylane korte, men svært personlige ord til bildene: «Jeg sa ja til min beste venn», og bekreftet dermed det nære båndet hun deler med Ben Attal, samt deres romantiske forpliktelse. Den parisiske DJ-en, som planla frieriet omhyggelig, vises sammen med modellen på flere bilder, paret strålende under den greske solen.

Ved å annonsere forlovelsen sin, åpner Thylane Blondeau en ny side i historien sin, og beveger seg bort fra merkelappen «verdens vakreste lille jente» for å hevde seg som en ung kvinne som bygger sitt private og romantiske liv under offentlighetens blikk.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Med den nye hårklippen endrer Margot Robbie stilen sin radikalt
Article suivant
Mer enn førti år senere gjenoppliver Madonna et av sine mest berømte antrekk.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber har på seg et slående antrekk med røde polkaprikker.

Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber vekker oppsikt med et stilig antrekk med røde prikker. Dette motevalget,...

Mer enn førti år senere gjenoppliver Madonna et av sine mest berømte antrekk.

Noen bilder setter et varig preg på popkulturhistorien. Blant dem er brudekjolen Madonna hadde på seg i musikkvideoen...

Med den nye hårklippen endrer Margot Robbie stilen sin radikalt

Etter flere måneder med å spille en romantisk heltinne rett fra 1800-tallet i «Wuthering Heights», overrasket Margot Robbie...

Etter eksmannens påståtte utroskap har Lily Allen på seg en «hevnkjole»

I popkulturens verden har «hevnkjolen» blitt et symbol på gjenfødelse etter et brudd. Den britiske sangeren Lily Allen...

«Ikke tynn?»: En kommentar om denne sangerens fysikk utløser en debatt på nett

En video av Jihyo, sørkoreansk sanger og leder av den sørkoreanske jentegruppen Twice, på scenen utløste en opphetet...

Iført en korsettkjole tolker denne sørafrikanske sangeren et ikonisk motesymbol på nytt.

Tyla, den fremadstormende sørafrikanske sangeren, fanget nylig oppmerksomheten under moteuken i Paris ved å dristig gjenoppleve et legendarisk...