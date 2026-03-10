Nå 24 år gammel annonserer den tidligere «verdens vakreste lille jente» forlovelsen sin

Den franske modellen og skuespillerinnen Thylane Blondeau har nettopp annonsert forlovelsen sin med den franske DJ-en Ben Attal, og dermed innleder hun en svært symbolsk ny fase i livet til hun som lenge var kjent som «verdens vakreste lille jente».

Et filmatisert frieri i Hellas

Under en romantisk ferie til Hellas fridde Ben Attal til Thylane i billedskjønne omgivelser med utsikt over havet, med et utendørsbord og en sti med røde roseblader som førte til frierstedet. Den unge modellen delte flere bilder fra øyeblikket på Instagram, der de viste frem kystlandskapet, blomsterarrangementene og den fantastiske forlovelsesringen sin – en stor diamant satt på en enkel gul gullring.

Fra «verdens vakreste lille jente» til fremtidig brud

Thylane Blondeau ble oppdaget som barn av Vogue Enfants og kalt «verdens vakreste jente», en tittel som fulgte henne gjennom hele modellkarrieren. I dag, som en dyktig ung kvinne – modell og skuespillerinne – deler hun denne glade nyheten, bare to måneder etter stefarens død, noe som gir denne forlovelsen en enda mer emosjonell og intim tone.

En enkel og rørende melding

I innleggene sine valgte Thylane korte, men svært personlige ord til bildene: «Jeg sa ja til min beste venn», og bekreftet dermed det nære båndet hun deler med Ben Attal, samt deres romantiske forpliktelse. Den parisiske DJ-en, som planla frieriet omhyggelig, vises sammen med modellen på flere bilder, paret strålende under den greske solen.

Ved å annonsere forlovelsen sin, åpner Thylane Blondeau en ny side i historien sin, og beveger seg bort fra merkelappen «verdens vakreste lille jente» for å hevde seg som en ung kvinne som bygger sitt private og romantiske liv under offentlighetens blikk.