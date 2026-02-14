Search here...

Som 58-åring vender Pamela Anderson tilbake til blondt hår med en «vintage føning»

Anaëlle G.
Pamela Anderson vakte nylig oppsikt under New York Fashion Week. Den kanadisk-amerikanske skuespillerinnen og modellen, som satt på første rad under Tory Burchs høst-/vintervisning 2026–2027, bekreftet sin status som et tidløst ikon.

Det store comebacket til blondt … og volum

Kledd i en grå skjorte, et off-white plissert skjørt og en lang beige kåpe, valgte Pamela Anderson en ren og elegant silhuett, tro mot den minimalistiske estetikken hun har kjempet for i flere sesonger. Det var imidlertid frisyren hennes som virkelig fanget oppmerksomheten. Etter å nylig ha overrasket alle med et mellomspill av rødt hår, har Pamela Anderson returnert til sin signatur, lysende blonde farge, som har blitt et av hennes varemerker gjennom årene.

Denne gangen kombinerer hun det med en utpreget vintage-utforming. Sjenerøst volum, lengder stylet til store, luftige krøller, myk bevegelse og en litt rufsete effekt: frisyren fremkaller estetikken fra 80-tallet, samtidig som den forblir moderne. Detaljen som strukturerer hele antrekket? En subtilt avsmalnet gardinfrynser som rammer inn øynene og gir et snev av karakter. Denne utformingen, langt fra å være stiv, leker med letthet og bevegelse, og skaper en balanse mellom raffinement og naturlighet.

Upyntet skjønnhet

Selv om frisyren hennes har et tydelig retro-preg, forblir sminken tro mot den minimalistiske estetikken skuespillerinnen har tatt i bruk de siste årene. Pamela Anderson foretrekker en «ingenting-men-ingenting»-hudfarge, og fokuserer mer på hudpleie enn dekning. Hun forfekter jevnlig en hudfokusert tilnærming, og hevder at en hudpleierutine er viktigere enn å samle kosmetikkprodukter. Serum, kremer og balsamer utgjør kjernen i sminkerutinen hennes, i en ånd av å forbedre snarere enn å transformere.

Den kanadisk-amerikanske skuespillerinnen og modellen fortsetter å omdefinere imaget sitt. Langt fra sin sterkt sminkede 90-tallsestetikk omfavner hun nå en mer raffinert stil, uten å ofre eleganse. Denne vintage-frisyren legemliggjør denne utviklingen perfekt: et nikk til fortiden, selvsikkert nytolket.

Ved å blande retro-volum med moderne minimalisme, beviser Pamela Anderson at det er mulig å gjenoppleve kodene fra en tid uten å gi etter for nostalgi. Det er en måte å minne oss på at stil i seg selv er tidløs – den forvandler, tilpasser seg og gjenoppfinner seg selv.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
«Jeg vil gjerne slette alt»: Med 40 millioner følgere advarer Madison Beer om presset fra sosiale medier.

