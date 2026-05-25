Miss Venezuela Global 2025, som ble skadet i ansiktet i Cannes, anklager stylisten sin for å ha overfalt henne.

En urovekkende sak har oppstått i forbindelse med filmfestivalen i Cannes. Andrea del Val, kronet til Miss Venezuela 2025, har anklaget stylisten sin, Giovanni Laguna, for å ha fysisk overfalt henne på hotellrommet deres. Den unge kvinnen delte en video på sosiale medier som viste ansiktsskadene hennes, noe som skapte raseri på nett. Stylisten har siden blitt arrestert av franske myndigheter, og etterforskningen pågår.

En video delt på sosiale medier

I en video filmet på telefonen hennes viste Andrea del Val sitt skadde ansikt og anklaget stylisten sin direkte. «Se, dette er hva Giovanni Laguna gjorde», sa hun på spansk, før hun filmet soverommet, der møblene så ut til å være i uorden. Den unge kvinnen la deretter ut disse bildene på sine sosiale medier-kontoer, hvor de raskt gikk viralt. Dette vitnesbyrdet, gitt i et øyeblikk av åpenbar fortvilelse, førte til en rekke støttende meldinger til henne.

Stylisten ble avhørt av politiet

Ifølge NYPost varslet hotellgjestene politiet etter å ha hørt roping og tegn til en krangel. Ved ankomst arresterte betjentene Giovanni Laguna. Bilder, delt av en spansk journalist, viser angivelig motedesigneren eskortert av myndighetene. På dette stadiet er han tatt i varetekt, men ingen spesifikke siktelser er ennå offisielt bekreftet.

Giovanni Laguna er en kjent skikkelse i skjønnhetskonkurranser i Latin-Amerika, hvor han har kledd en rekke skjønnhetsdronninger. Siden 2023 har han vært kunstnerisk leder for Miss Universe Colombia-organisasjonen.

Denne saken, som fortsatt er under etterforskning, understreker viktigheten av å la rettssystemet gjøre jobben sin, samtidig som man lytter til og støtter påståtte ofre for vold. Etterforskningen som utføres av franske myndigheter bør fastslå fakta presist.