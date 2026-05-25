70 år gammel glitrer Geena Davis i Cannes i en rød paljettkjole.

Léa Michel
@geenadavis / Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og manusforfatteren Geena Davis avsluttet filmfestivalen i Cannes i 2026 (12.–23. mai) på en spektakulær måte. Ved avslutningsseremonien i Palais des Festivals skapte hun furore i en fantastisk paljettkjole som skapte et blendende fyrverkerishow. Dette blendende utseendet legemliggjør perfekt den sterke trenden til årets festival, der glitteret regjerte på den røde løperen.

En paljettkjole med fyrverkerieffekt

Midtpunktet i denne opptredenen, Geena Davis' lange kjole, var preget av sitt omhyggelige arbeid med perler og paljetter i varme, juveltonede fargetoner. Stroppeløs avslørte den en skulpturell overdel med en spiss utringning som elegant trakk blikket til skuespillerinnens ansikt. Det intrikate arrangementet av paljettene skapte illusjonen av et blendende fyrverkeri, noe som ga silhuetten en festlig og spektakulær dimensjon. Et valg som passet perfekt til den høytidelige atmosfæren på en avslutningskveld.

Diskrete utskjæringer og splitt bak

På siden tilfører en diskret utskjæring, holdt på plass av et tynt bånd av lett tyll, et snev av modernitet uten å forstyrre den generelle elegansen. Bak gir en splitt som strekker seg til kneet silhuetten dynamikk og avslører et par svarte pumps med spiss tå. Disse nøye gjennomtenkte detaljene vitner om omhyggelig skreddersøm, hentet fra en kolleksjon før høsten 2026.

Dyrebare smykker og strålende skjønnhet

For å komplementere denne kjolen valgte Geena Davis eksepsjonelle smykker utsmykket med diamanter og rubiner: en ring, et armbånd og matchende øredobber, hvis form minner om skjell skylt opp i sanden. For hennes skjønnhetsantrekk valgte skuespillerinnens team en subtil forbedring: blanke rosa lepper og skimrende øyenskygge, som fremhever de juvellignende refleksjonene av kjolens paljetter.

Med denne kjolen som hadde en «fyrverkeri»-effekt, gjorde Geena Davis en av de mest blendende opptredenene på avslutningsseremonien til filmfestivalen i Cannes i 2026. En demonstrasjon av at glitrende eleganse ikke har noen aldersgrense.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Alle snakker om Meryl Streeps armer: hvorfor en slik fascinasjon?
Miss Venezuela Global 2025, som ble skadet i ansiktet i Cannes, anklager stylisten sin for å ha overfalt henne.

