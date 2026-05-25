Alle snakker om Meryl Streeps armer: hvorfor en slik fascinasjon?

Meryl Streep fortsetter å skape overskrifter. Den 76 år gamle skuespillerinnen, som gjentok rollen som den hensynsløse Miranda Priestly i «The Devil Wears Prada 2», er et sant ikon. Likevel, i stedet for å rose hennes ubestridelige talent, foretrekker publikum å spekulere i hennes angivelige «hemmelighet bak ungdom» og finne svar i hennes «muskuløse armer». Selv om figuren hennes får en rekke utmerkelser, er disse komplimentene for hennes «atletiske» fysikk først og fremst en refleksjon av mange samfunnsmessige påvirkninger.

Tonede armer som vekker beundring

«Hun er velholdt for alderen sin», «Hva er treningsrutinen hennes?» , «Denne kvinnen er en føniks», «Hun må ha utrolig beinhelse.» I flere uker nå har Meryl Streeps fysikk blitt et samtaleemne i seg selv på sosiale medier, som vanligvis er ganske strenge mot kvinner over 50. Internettbrukere roser hennes «fremtredende biceps» og «sterke rygg» gjennom samlinger av bilder berget fra den røde løperen.

I filmen «The Devil Wears Prada 2» er skuespillerinnens muskuløse fysikk tydelig gjennom den røde kjolen med dens nesten arkitektoniske drapering. Sammenlignet med en «naturkraft» eller til og med en «genetisk bragd», legemliggjør Meryl Streep tydelig et ideal om aldring. Dessuten, i en alder hvor flaggermuslignende armer og en rynkete nakke generelt anses som normen, tiltrakk kragebeinene hennes, utsmykket med fibre og muskler, seg spontant oppmerksomhet under spotlightenes flatterende lys. Mediene prøvde umiddelbart å nøste opp i «mysteriet med en slik fysikk», med overskrifter om hennes kjærlighet til svømming eller opplisting av favorittøvelsene hennes.

Denne ikoniske figuren på kinolerretet, den mest nominerte skuespillerinnen til Oscar-utdelingen, trenger egentlig ikke å løfte vekter for å få roller, verken dramatiske eller historiske. Selv om hun ikke er kjent for actionfilmer eller å spille vågale karakterer, har hun allerede demonstrert sin styrke i «Mamma Mia», en musikalsk komedie der hun utfører tekniske bragder og bevegelser som krever et fast grep. Skuespillerinnen som portretterte «Jernladyen» har kultivert en stålsterk fysikk utenfor skjermen. Mens muskuløse kvinner ofte anses som «for maskuline», ser det ut til at Meryl Streep nyter fortrinnsbehandling.

Falske komplimenter som forsterker diktatene

Fra 50-årsalderen forventes det at kvinner ser ti eller tjue år yngre ut og forsinker aldringstegnene. Artikler merket med «senior» oppfordrer dem til å tone kroppen, glatte ut huden, miste postmenopausale mager og bytte kryssord mot et par manualer. Dette er spesielt åpenbart for de som er i offentlighetens søkelys. De må gi en illusjon av å være udødelige. Muskler blir ikke lenger sett på som støtdempere ved fall, men som synlige bevis på «god bevaring».

Disse kollektive komplimentene om skuespillerinnens fremtredende skuldre er faktisk forkledde påbud. Selv om Meryl Streep kan være immun mot osteoporose og revmatisme, er hun ikke immun mot sykdommen konformitet. I motsetning til dette led skuespillerinnen Brooke Shields , et legendarisk ansikt fra 1980-tallsfilmer, en helt annen skjebne. Hun ble anklaget for å «eldes stygt», for å ha «ødelagt sitt en gang lovende utseende», og møtte en bølge av intoleranse rett og slett fordi skuldrene hennes ikke så ut som de nettopp hadde vært frosset fast.

Kort sagt blir kvinner over 60 som viser et løftet ansikt, velformede ben og subtilt definerte armer, utpekt som «forbilder for alderdommen», mens alle de andre er «eksempler til ufølge», dårlige ambassadører for tidens gang.

Kvinners fysikk, fortsatt i sentrum av debatten

Meryl Streeps tilfelle er ikke isolert: det er en del av en lang tradisjon der offentlige kvinners kropper blir et rom for kollektiv projeksjon. Enten de er skuespillerinner, sangere eller journalister, blir deres utseende jevnlig kommentert, dissekert, noen ganger til og med rangert etter implisitte kriterier som «ungdom» og «respektabilitet».

Det som er slående her er mindre selve beundringen enn dens form. Bak komplimenter om «tonede armer» eller en «atletisk figur» ligger det ofte en sammenligningslogikk: «å se bra ut for alderen», «å forbli attraktiv til tross for tidens gang», eller til og med å «motstå» kroppens naturlige forandringer. Med andre ord stopper ikke blikket rettet mot kvinner ved hva de gjør, men fortsetter å evaluere dem gjennom hva de viser.

På den ene siden ønsker disse beundrende kommentarene kvinners muskler velkommen med vennlighet, men på den andre siden gjenspeiler de et langt fra sunt ideal: idealet til en kvinne hvis vitalitet er skrevet på kroppen hennes som en utløpsdato på yoghurt.