Sanger Bad Bunnys konsert i Barcelona blir kontroversiell

Besøket til den puertoricanske rapperen, sangeren og produsenten Bad Bunny i Barcelona skulle egentlig være en feiring. En video som fordømte forholdene i VIP-området skapte imidlertid oppsikt i sosiale medier og overskygget delvis sangerens opptreden.

En svært etterlengtet konsert i Barcelona

Bad Bunny opptrådte i Barcelona 23. mai 2026, som en del av verdensturnéen sin «DeBÍ TiRAR Más FOToS». Den puertoricanske sangeren, en av de mest lyttede artistene på planeten, trakk tusenvis av fans til en av sesongens mest etterlengtede show. I etterkant av arrangementet var imidlertid ikke diskusjonene på sosiale medier utelukkende fokusert på sceneopptredenen hans. En betydelig del av kommentarene dreide seg om publikumsopplevelsen, spesielt organiseringen av VIP-området.

En viral video som peker mot VIP-området

Kjernen i kontroversen er en video, filmet og lagt ut av en tilskuer på TikTok, som raskt gikk viralt. Opptaket, delt av kontoen @jordiferrandez, viser et VIP-område fullpakket med mennesker, hvor tilskuerne bokstavelig talt ser tett innpå hverandre. I videoen uttrykker personen som filmer sin forargelse over tettheten i folkemengden, som står i skarp kontrast til hva man ville forvente av et sted presentert som premium. Innlegget utløste en flom av reaksjoner, alt fra uforståelse til sinne.

Folkemengden var så tett at det var umulig å danse.

Ifølge bildene som sirkulerte på nettet, var situasjonen i VIP-området spesielt vanskelig. Tilskuerne virket så tettpakket at det, ifølge vitner, var umulig for dem å bevege seg, langt mindre danse. Dette oppsettet var det stikk motsatte av den komfortable og eksklusive opplevelsen som denne typen billett skal garantere. For mange nettkommentatorer reiser disse bildene et enkelt spørsmål: hvordan kan et VIP-område, markedsført som en premiumtjeneste, bli et så ubehagelig sted?

Et premiumsete som koster 500 euro, ifølge tilskueren

Det som spesielt sjokkerte internettbrukerne var prisen. Ifølge tilskueren som filmet videoen kostet plassen i det området ham 500 euro. En betydelig sum, som ifølge ham gjør situasjonen enda vanskeligere å akseptere: Han beskriver en opplevelse som var ment å være premium, men som ble til en skikkelig «prøvelse». Selv om det bør bemerkes at dette beløpet utelukkende samsvarer med hans vitnesbyrd og ikke er offisielt bekreftet, gjenspeiler det prisene som vanligvis tas for VIP-pakker på store internasjonale turneer.

Målerhåndtering i sentrum av kritikken

Utover prisen er det først og fremst organisasjonen som blir kritisert. @jordiferrandez fordømmer en åpenbar mangel på kontroll over kapasiteten og en mangelfull forvaltning av VIP-området. Ifølge ham oversteg antallet personer som ble sluppet inn i denne sonen langt den rimelige kapasiteten. Denne typen kritikk reiser tilbakevendende spørsmål om store konserter: spørsmål om sikkerhet, komfort og å holde løftene som ble gitt til tilskuere som betalte topppenger. På dette stadiet har det ikke kommet noen offisiell respons fra arrangørene i forbindelse med publiseringen av disse bildene.

En kontrovers som vokser på sosiale medier

Som ofte er tilfelle, forsterket videoens viralitet debatten. Under innlegget og mens det ble delt, uttrykte mange internettbrukere sin solidaritet med tilskueren @jordiferrandez, og delte noen ganger sine egne uhell på overfylte konserter.

Andre bagatelliserte hendelsen og påpekte at store folkemengder er en integrert del av opplevelsen på store musikkarrangementer. Uansett illustrerer hendelsen en økende spenning i underholdningsbransjen: spenningen mellom markedsføringen av stadig dyrere VIP-pakker og den til tider skuffende virkeligheten man opplever på stedet.

Selv om Bad Bunnys konsert i Barcelona vil bli husket, er det ikke bare på grunn av sangerens opptreden. Debatten rundt servicevilkårene i VIP-områdene på store konserter er langt fra over, både når det gjelder forventninger til premiumprisen og den faktiske opplevelsen.