I en gullkjole tiltrekker Eva Longoria seg alles øyne på den røde løperen

Léa Michel
@evalongoria / Instagram

23. mai 2026 markerte avslutningsseremonien for den 79. filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai), og den siste vandringen opp den ikoniske røde løperen. Med denne siste opptredenen skapte den amerikanske skuespillerinnen Eva Longoria nok en gang furore. Drapert i en lang, skimrende gullkjole, trollbandt hun fotografene og bekreftet sin status som et uunnværlig inventar på Croisetten, hvor hun er blant de mest etterlengtede ansiktene hvert år.

En gullkjole med splitt

Midtpunktet i denne opptredenen, Eva Longorias lange gullkjole, utstrålte glød og eleganse. Med sin rette, stroppeløse utringning avslørte den subtilt skuldrene hennes, mens en splitt tilførte dynamikk til silhuetten og bevegelsen med hvert skritt. Den lysende og varme gullfargen fanget rampelyset og sørget for en umiddelbart slående tilstedeværelse på den røde løperen. Et motevalg som passet perfekt til den høytidelige atmosfæren på en avslutningskveld.

En siste, bemerkelsesverdig spasertur opp trappene

Eva Longoria var blant de første som ankom den røde løperen under avslutningsseremonien, som ansiktet utad for et stort skjønnhetsmerke. Hun ble etterfulgt av flere andre kjendiser som representerte det samme merket, inkludert internasjonale filmstjerner og en høyt fulgt fransk innholdsskaper. Denne siste, etterlengtede turen opp trappene samlet en rekke elegante figurer for å gi en fantastisk avslutning på en utgave rik på minneverdige moteøyeblikk.

En dobbelt spesiell dag

Denne opptredenen i Cannes falt sammen med gode nyheter for skuespillerinnen. Samme dag annonserte Eva Longoria at hun ble med i rollebesetningen til den internasjonale filmatiseringen av suksessserien «Call My Agent!» . «Et nytt rollebesetningsmedlem har sluttet seg til samtalen», annonserte plattformens konto, et innlegg delt av skuespillerinnen selv. En dobbelt lovende dag, mellom en blendende opptreden på den røde løperen og en herlig profesjonell kunngjøring.

Med denne gullkjolen fra avslutningsseremonien gjorde Eva Longoria en av de siste virkelig minneverdige opptredenene under den 79. filmfestivalen i Cannes. En demonstrasjon av strålende eleganse, perfekt tilpasset arrangementet.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
«Denne kvinnen er uvirkelig»: Jessica Alba fascinerer med en ny selfie
Alle snakker om Meryl Streeps armer: hvorfor en slik fascinasjon?

