Paris Jackson bestemmer seg for å gjennomgå medisinske undersøkelser etter å ha blitt målrettet av kommentarer om sin «rare» hals.

Den amerikanske sangeren, låtskriveren og skuespillerinnen Paris Jackson, datter av Michael Jackson, delte nylig en «uvanlig» helseprosedyre med følgerne sine. Etter at flere internettbrukere kommenterte det «rare» utseendet på halsen hennes i et av innleggene hennes, bestemte hun seg, som en forholdsregel, for å gjennomgå en rekke medisinske undersøkelser. Hun dokumenterte denne prosessen på sosiale medier, og fremhevet hvilken innvirkning nettkommentarer kan ha på offentlige personer.

Medisinske undersøkelser som en forholdsregel

Paris Jackson forklarte handlingene sine på Instagram : «Jeg skal ta en ultralyd for å sjekke lymfeknutene mine, siden dere alle påpekte hvor rar nakken min så ut i mitt forrige innlegg.» Synlig bekymret over disse kommentarene innrømmet hun at hun begynte å «få panikk». Som en forholdsregel fikk hun en lege til øvingsstudioet sitt for å ta en ultralyd av halsen, og hun fikk også tatt en blodprøve.

Betryggende resultater

Heldigvis var alle testene normale. I en video som ble lagt ut dagen etter, forklarte Paris Jackson at det bare var «en veldig liten rødhet» på stemmebåndene hennes, uten skade relatert til sang. Hun forklarte at dette fenomenet er vanlig blant sangere som har brukt disse musklene mye, og rett og slett mer synlig i hennes tilfelle. Den unge kvinnen beroliget følgerne sine samtidig som hun satte ting i perspektiv: «Jeg tror det bare er nakken min, og dere får meg til å få panikk ved å tro at det er et problem.»

Effekten av kommentarer på nettet

Denne sekvensen illustrerer nok en gang presset kommentarer om offentlige personers utseende kan utøve. Paris Jackson var bekymret for stemmen sin, spesielt i oppkjøringen til en konsert i California, og klarte å kanalisere angsten sin til en ansvarlig tilnærming, samtidig som hun indirekte fremhevet virkningen av uoppfordrede kommentarer. En nyttig påminnelse om forsiktigheten man bør være med når man kommenterer andres fysiske utseende.

Ved å dele denne opplevelsen åpent, minner Paris Jackson oss om viktigheten av å lytte til kroppen vår samtidig som vi forholder oss rolige når vi får kommentarer på nettet. Det er en ansvarlig tilnærming til helse, kombinert med et budskap om vennlighet overfor andre.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Uten sminke stråler Michelle Pfeiffer på ferie med mannen sin.
Som 68-åring stråler Andie MacDowell i en smørgul kjole.

