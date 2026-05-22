Bella Hadid tar tilbake en vintagekjole på den røde løperen og skaper sensasjon

Den amerikanske modellen Bella Hadid fortsetter å sette sitt preg på den internasjonale røde løperen. Under en nylig og mye omtalt opptreden på filmfestivalen i Cannes i 2026, skapte hun furore ved å bruke en kjole inspirert av et ikonisk vintageplagg. Antrekket hennes utløste umiddelbart en rekke reaksjoner på nettet.

Bella Hadid med en retro-silhuett

Bella Hadid, kjent for sitt spektakulære utseende, vakte nok en gang oppsikt på den røde løperen under filmfestivalen i Cannes i 2026. Hun valgte en kreasjon av Schiaparelli, den berømte heklekjolen assosiert med Jane Birkin. Antrekket, perfekt skreddersydd til figuren hennes, blandet gjennomsiktige stoffer, couture-detaljer og en vintage-estetikk. Det var spesielt hennes dype utringning, utsmykket med en svart juvel, som fanget oppmerksomheten til både fotografer og internettbrukere. Bilder av hennes utseende sirkulerte raskt mye på sosiale medier.

Bella Hadid iført en spesiallaget Schiaparelli-versjon av Jane Birkins heklekjole på filmfestivalen i Cannes ✶ pic.twitter.com/o59NEeMo0c — DUDA (@saintdemie) 20. mai 2026

En kjole inspirert av ikonene fra 1970-tallet

Med dette antrekket omfavner Bella Hadid den nåværende trenden med vintage-referanser som vender tilbake til den røde løperen. I flere sesonger nå har kjendiser og motehus gjenoppdaget inspirasjon fra 1970-, 1980- og 1990-tallet.

Bella Hadids antrekk var en hyllest til Jane Birkins verden, en ikonisk figur innen mote og uanstrengt stil. Den heklede Schiaparelli-kjolen blandet en retro-følelse med moderne haute couture-koder. For å fullføre antrekket valgte Bella Hadid en svært diskret oppsatt frisyre, glitrende øredobber og minimalistisk sminke.

Internettbrukere reagerer massivt på sosiale medier

Som det ofte er tilfellet med Bella Hadids opptredener, mangedoblet reaksjonene seg raskt på X (tidligere Twitter), Instagram og TikTok. Mange brukere roste balansen mellom raffinement og enkelhet i silhuetten hennes.

Flere kommentarer fremhevet hvor perfekt kjolen passet Bella Hadids figur. Andre omtalte den som et «ikonisk utseende» eller «perfekt for Cannes». Bella Hadids tilstedeværelse på den røde løperen genererer jevnlig betydelig engasjement på nett, og hvert antrekk dekkes bredt av media.

Bella Hadid, en viktig figur innen mote

Gjennom årene har Bella Hadid etablert seg som en av de mest innflytelsesrike personene i motebransjen. Hun samarbeider jevnlig med de største motehusene og gjør en rekke bemerkelsesverdige opptredener på moteuker og internasjonale festivaler.

Stilen hennes veksler ofte mellom vintage-referanser, avantgarde-silhuetter og minimalistiske utseender. Denne evnen til å navigere mellom ulike estetikker bidrar i stor grad til hennes innflytelse i moteverdenen. På sosiale medier går hver av opptredenene hennes raskt viralt, noe som gir næring til nåværende skjønnhets- og motetrender.

Vintage fortsetter å være en hit på den røde løperen

Bella Hadids opptreden på filmfestivalen i Cannes i 2026 bekrefter også gjenoppblomstringen av vintagemote i kjendisverdenen. Flere og flere stjerner velger arkivplagg eller kreasjoner inspirert av ikoniske silhuetter fra fortiden til sine offentlige opptredener.

Denne trenden gjenspeiler både et ønske om stilistisk individualitet og en økende interesse for bærekraftig mote og gjenopplivingen av vintagedesign. Røde løpere blir dermed rom der motearv og modernitet møtes, gjennom stiler som blander nostalgi med moderne nytolkning.

Med denne kjolen fanget Bella Hadid nok en gang publikums og sosiale mediers oppmerksomhet. Hennes opptreden på filmfestivalen i Cannes illustrerer både hennes innflytelse i moteverdenen og den nåværende entusiasmen for gjenoppdagede retro-referanser.