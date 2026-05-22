Som 62-åring fremstår skuespillerinnen Lisa Rinna ugjenkjennelig etter en hårforvandling.

Den amerikanske skuespillerinnen Lisa Rinna fortsetter å gjøre inntrykk på den røde løperen med sitt stadig skiftende utseende. På amfAR-gallaen i Cannes dukket hun opp med en frisyre som var radikalt annerledes enn hennes signaturkorte brunetteklipp. Med voluminøst platinablondt hår, en retro-vibe og en spektakulær kjole, vakte hun oppmerksomhet med dette slående utseendet.

Lisa Rinna overrasker med en retro platinablond frisyre

Lisa Rinna, kjent i årevis for sin korte brunette hårklipp, overrasket alle ved å dukke opp med en imponerende voluminøs platinablond frisyre (en parykk) på amfAR-gallaen i Cannes. Hun hadde valgt en retro bouffant bob, inspirert av de elegante silhuettene fra tidligere tiår.

Denne hår-"transformasjonen" sto i skarp kontrast til hennes vanlige stil og fremhevet ytterligere den slående sminken hennes. Med håret bakover og nesten hvitt hadde Lisa Rinna et radikalt annerledes utseende, til det punktet at det var nesten ugjenkjennelig for noen observatører.

En metallisk kjole til amfAR-gallaen

For å komplementere denne skjønnhetsforvandlingen valgte Lisa Rinna en couture-kjole fra Kevin Germanier. Den flerfargede kreasjonen blandet nyanser av blått, grønt, gult og lilla i en metallisk effekt som minnet om skimrende frynser.

Antrekket, som ifølge flere spesialiserte medier var laget av resirkulerte materialer, hadde også perledetaljer og svært markerte strukturerte skuldre. Ensemblet ble komplettert med diamantbesatte smykker og sølvfargede platåsko, noe som forsterket silhuettens teatralske aspekt.

En uke preget av flere skjønnhetsforvandlinger

Denne opptredenen i Cannes var ikke Lisa Rinnas første hårforvandling de siste dagene. Bare noen dager tidligere hadde hun allerede overrasket alle på en premiere i Los Angeles med svært korte blonde krøller i en annerledes retrostil.

Så, på et annet arrangement som ble holdt under filmfestivalen i Cannes i 2026 (12.–23. mai), valgte hun en svart bob med et «wet look», skapt med hjelp av parykkdesigner Sofia Laskar. I løpet av en uke gjennomgikk Lisa Rinna dermed en rekke farge- og frisyreendringer, noe som bekreftet hennes forkjærlighet for «estetiske transformasjoner».

En motefigur som liker å ta risikoer

I flere år har Lisa Rinna etablert seg som en høyt fulgt personlighet takket være sine mote- og skjønnhetsvalg. Hun er kjent for sitt ekstravagante utseende og skulpturerte figur, og nøler ikke med å eksperimentere med frisyrer, sminke eller spektakulære antrekk.

Hennes opptredener på den røde løperen vekker jevnlig reaksjoner på sosiale medier, hvor noen brukere roser hennes «stilistiske frekkhet» mens andre blir overrasket over hennes gjentatte forvandlinger.

amfAR-gallaen, et arrangement du ikke må gå glipp av for kjendiser i Cannes

Hvert år samler amfAR-gallaen en rekke personligheter fra film-, mote- og underholdningsverdenen under filmfestivalen i Cannes. Dette veldedighetsarrangementet er kjent like mye for sin innsamlingsaksjon for HIV-forskning som for sine spektakulære moteopptredener. Lisa Rinna var blant kjendisene som var til stede på 2026-utgaven, som var preget av mange slående skjønnhetsforvandlinger.

Med sitt platinablonde utseende og skimrende kjole klarte Lisa Rinna å skille seg ut på et arrangement som allerede var fullt av spektakulære opptredener. Med sin retro platinablonde frisyre, grafiske sminke og livlige metalliske kjole bekreftet hun nok en gang sin forkjærlighet for "spektakulære" utseender.