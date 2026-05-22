«Hun ser rar ut»: Tilda Swintons kostyme splitter internettbrukere

Hvert år er den røde løperen på filmfestivalen i Cannes et utstillingsvindu for overdådige kjoler og eksepsjonelle smykker. I år valgte den britiske skuespillerinnen og produsenten Tilda Swinton å bryte med tradisjonen. På visningen av filmen «La Bola Negra» på den 79. filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai 2026) dukket hun opp i et atypisk blått og hvitt antrekk, langt fra klassiske lange kjoler.

Et utseende som går mot strømmen

På den røde løperen i Cannes, hvor den lange, svarte kjolen med en «diskret» utringning fortsatt er normen, valgte Tilda Swinton et todelt antrekk, bestående av en strukturert topp og vide bukser. Det er verdt å merke seg at silhuetten hennes ikke var prydet av diamanter eller spektakulære smykker, noe som avviker fra den vanlige Croisetten-antrekket. Dette valget skiller seg ut i en verden hvor «prangende» luksus ofte er normen.

Et blått og hvitt ensemble inspirert av japansk poesi

Antrekket Tilda Swinton bruker er fra et stort fransk motehus sin haute couture-kolleksjon for våren 2026. Det særegne trekket? Inspirasjon hentet direkte fra den japanske haiku-poesien. Husets kunstneriske leder ble inspirert av vers som fremkaller den flyktige skjønnheten til en fugl rett før den letter. Fuglen, et symbol på frihet og grenseløse grenser, styrte hele designet av verket. Gradienten fra blått til hvitt, som pryder toppen av antrekket, illustrerer poetisk denne flukten, i en estetikk som er både eterisk og konseptuell.

En fløyelsmyk finish som minner om fjærdrakt

Det som spesielt kjennetegner denne kreasjonen er dens silkefløyelsfinish, som skaper den visuelle illusjonen av fuglefjærdrakt. Denne subtile og raffinerte materialbruken gir plagget en nesten taktil dimensjon og forsterker metaforen om frihet som er så kjær for designeren. Tilda Swinton fullførte antrekket med pumps i en gråtone og en ring i gult gull, i et behersket valg av tilbehør som lar midtpunktet ta plass.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Fashion Bomb Hair (@fashionbombair)

Et blikk som splitter internettbrukere

Denne opptredenen ble ikke allment godt mottatt. «Hun ser rar ut», kommenterte mange internettbrukere. Andre roste imidlertid Tilda Swintons dristighet og kunstneriske konsistens, og for å forbli tro mot seg selv. Nok en gang tjener nettreaksjoner som en påminnelse om hvor ofte kvinners kropper og utseende blir utsatt for uoppfordret vurdering, når de først og fremst er personlige valg som ikke er ment å bli validert eller debattert offentlig.

Ved å våge å bruke dette konseptuelle antrekket, leverte Tilda Swinton et av de mest omtalte moteøyeblikkene på årets filmfestival i Cannes. Det viste at stilistisk frekkhet fortsatt er en gyldig uttrykksform.