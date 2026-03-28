Stilt overfor modeller som ble ansett som «for tynne», skal Anne Hathaway ha uttrykt bekymring for motestandarder.

Under innspillingen av den etterlengtede «The Devil Wears Prada 2» skal Anne Hathaway ha uttrykt bekymring for representasjonen av visse kroppsstandarder i motebransjen. Ifølge hennes medspiller, den amerikanske skuespillerinnen Meryl Streep, ønsket Hathaway å unngå tilstedeværelsen av figurer som ble ansett som «for tynne» i filmen, og understreket viktigheten av en mer balansert representasjon. Denne holdningen gjenoppliver debatten om utviklingen av estetiske kriterier innen mote og film.

Årvåkenhet angående representasjoner i mote

I et intervju med Harper's Bazaar forklarte Meryl Streep at hun ble overrasket over hvor tynne noen av modellene hun så på moteshow under forberedelsene til filmen var: «Jeg ble slått av det faktum at modellene ikke bare var vakre og unge – de så alle unge ut for meg – men også alarmerende tynne.» Skuespillerinnen beskrev det som et uventet inntrykk, og bemerket at spørsmålet om kroppsmangfold allerede hadde utløst diskusjoner de siste årene.

Ifølge henne gjorde Anne Hathaway raskt produksjonsteamet oppmerksom på problemet med kroppsbilde i filmen, som ble ansett som for fjernt fra en realistisk eller ansvarlig fremstilling: «Jeg trodde alt dette hadde blitt ordnet for mange år siden. Annie la også merke til det, og hun skyndte seg å snakke med produsentene, og fikk et løfte om at modellene i moteshowet vi forberedte til filmen vår ikke ville være så tynne! Hun er en fantastisk jente.» Dette initiativet er en del av en bredere diskusjon om kroppsbilde i kreative næringer.

En film som publikum har sett høyt etter

En direkte oppfølger til kultklassikeren fra 2006, «The Devil Wears Prada 2 », viser tilbakekomsten av ikoniske karakterer, inkludert Miranda Priestly, spilt av Meryl Streep, og Andy Sachs, portrettert av Anne Hathaway. Manuset følger utviklingen av karrierene deres nesten tjue år etter hendelsene i den første filmen.

Et skifte i forventningene i bransjen

Spørsmålet om kroppsrepresentasjon i mote og film har vært gjenstand for jevnlige diskusjoner i flere år. En rekke initiativer har blitt iverksatt for å oppmuntre til større mangfold av kroppsformer i reklamekampanjer og på catwalken. Anne Hathaways holdning illustrerer en økende bevissthet om virkningen av bilder som formidles til allmennheten, spesielt blant yngre generasjoner.

Gjennom denne intervensjonen, som rapportert av Meryl Streep, bidrar Anne Hathaway til å gjenopplive debatten om kroppsstandarder i motebransjen. Med «The Devil Wears Prada 2» som snart skal ha kinopremiere, illustrerer dette fokuset på representasjon av kropper de utviklende forventningene til både publikum og profesjonelle angående bildet som formidles av film og mote.