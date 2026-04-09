Modell Bella Hadid fremhever øynene sine med minimalistisk sminke

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

På det første bildet i Instagram-karusellen dukker modellen Bella Hadid opp i en selfie badet i naturlig lys. Solstrålen fremhever subtilt hennes lyse øyne, fremhevet av minimalistisk sminke som legger vekt på et delikat definert blikk. Dette estetiske valget gjenspeiler en aktuell trend: et rent skjønnhetsutseende som fremhever ansiktstrekk «uten å overdrive».

Den prikkete toppen, et spesielt trendy moteplagg

Med skulpturerte bryn, strålende hud og beige lepper, har Bella Hadid en naturlig tilnærming som fremhever ansiktstrekkene hennes uten synlige kunstige tiltak. Denne typen sminke, ofte assosiert med «sminkefri sminke»-bevegelsen, fortsetter å appellere for sin evne til å fremheve uten å transformere.

På denne selfien har Bella Hadid også på seg en topp med polkadotter, et klassisk mønster som har fått en gjenoppblomstring i popularitet de siste sesongene. Tidløse polkadotter er en del av en fornyet retrotrend, som regelmessig sees på catwalken og i gatestil. Sammen med en avslappet denimjakke skaper dette stilvalget en balanse mellom eleganse og enkelhet. Denne blandingen av moderne basisplagg og vintageinspirasjoner bidrar til å forsterke bildet av et tilgjengelig, men sofistikert antrekk.

Et innlegg som ble mye rost av internettbrukere

På de andre bildene i karusellen delte Bella Hadid bilder med hester, som illustrerte en mer personlig side av sin visuelle stil. Innlegget fikk raskt en rekke positive reaksjoner. Mange internettbrukere uttrykte sin beundring for modellen, og roste både hennes naturlighet og eleganse. Kommentarene fremhevet spesielt enkelheten i sminken hennes og den generelle harmonien i bildene.

Denne entusiastiske mottakelsen bekrefter Bella Hadids innflytelse i mote- og skjønnhetsverdenen, hvor hvert av hennes opptredener vekker betydelig interesse. Med minimalistisk sminke og et utseende preget av en trendy prikkete topp, bekrefter Bella Hadid sin oppmerksomhet på detaljer og sin innflytelse i moteverdenen. Med sin naturlige estetikk og sammenhengende visuelle univers fortsetter hun å inspirere et bredt publikum, betatt av sin stil som er både enkel og sofistikert.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
