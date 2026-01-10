Search here...

Elon Musks datter skaper furore med et uventet blikk

Anaëlle G.
vivllainous / Instagram

Den nye Valentinsdagskampanjen fra Savage x Fenty-merket sender Vivian Wilson, Elon Musks fraseparerte transkjønnede datter, til forkant av motescenen i rollen som en selvsikker, glamorøs og resolutt moderne kvinne.

En uventet muse for Rihanna

For «Love So Savage», Savage x Fentys Valentinsdag-kolleksjon for 2026, henter Rihanna inspirasjon fra gudinnen Afrodite, et symbol på kjærlighet, skjønnhet og begjær. Ved siden av sangeren fremstår Vivian Wilson som en kraftfull legemliggjørelse av denne visjonen, langt unna medieskyggen til faren (Elon Musk). Som 21-åring bekrefter den unge kvinnen et vendepunkt i modellkarrieren sin, etter flere profilerte opptredener under moteuken og debuten med inkluderende merkevarer.

En marmor- og blondeestetikk

I bildene poserer Vivian mot et bakteppe av marmorsøyler og statuer, badet i gylne refleksjoner som minner om et gjenskapt gammelt tempel. Kledd i et svart blondeantrekk utsmykket med røde blomster, har hun på seg et matchende miniskjørt og skarlagenrøde strømpebukser, et antrekk som utstråler både romantikk og glamour. Hun deler skjermen med den amerikanske skuespillerinnen Lovie Simone, innholdsskaperen for pluss-size Emma Arletta og andre talenter, og skaper et galleri av kropper og ansikter som visker ut grensene for tradisjonelle skjønnhetsstandarder.

Savage x Fenty, et inkluderende manifest

Helt fra starten har Rihannas merke bygget seg opp som et manifest for mangfold, og feiret alle kroppstyper, hudtoner og kjønnsidentiteter. Ved å velge Vivian Wilson som sin Valentinsdag-muse sender Savage x Fenty et klart budskap: kjærlighet – til seg selv, til andre, til kropper – har ingen normer, og absolutt ingen foreskrevet garderobe.

Vivian Wilson har dermed etablert seg som ansiktet utad for en generasjon som avviser familiære, sosiale og kjønnsmessige normer. Fra New York Fashion Week og utover forvandler hun det som bare kunne ha vært et kjent navn til en plattform for uttrykk og frihet. I den skimrende marmoren til Savage x Fenty fremstår den «fornektede datteren» fremfor alt som en ung kvinne som på sin egen måte skriver en ny mytologi om trans synlighet.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
