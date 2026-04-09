Lisa Kudrow, skuespillerinnen fra «Friends», avslører hvorfor hun følte seg som «den sjette»

Lisa Kudrow, kjent verden over for rollen som Phoebe Buffay i serien «Friends», snakket nylig om en mer nyansert følelse angående sin plass i den berømte rollebesetningen. I et intervju med The Independent forklarte den amerikanske skuespillerinnen at hun noen ganger følte seg oppfattet som «det sjette» medlemmet i gruppen, til tross for den globale suksessen til serien, som ble sendt mellom 1994 og 2004.

En uventet kunstnerisk frihet

Lisa Kudrow avslører at det i løpet av seriens første år så ut til å være få forventninger til karrieren hennes. «Ingen brydde seg egentlig om meg», forklarer hun, og legger til at noen i hennes profesjonelle krets omtalte henne som «den sjette vennen». En oppfatning som ifølge henne reflekterte en mangel på visjon om mulighetene som kunne ha åpnet seg for henne på den tiden.

Selv om denne situasjonen kan ha virket urovekkende, mener Lisa Kudrow at den også ga henne en viss frihet i hennes profesjonelle valg. Mangelen på spesifikke forventninger tillot henne å utforske forskjellige roller i film og TV, ved siden av arbeidet med «Friends».

Blant prosjektene hennes i denne perioden var flere filmer utgitt på 1990-tallet, noe som bidro til å diversifisere hennes kunstneriske karriere. Hun forklarer at det først var etter visse suksesser at bransjen begynte å vurdere flere forslag, spesielt innen sjangeren romantisk komedie.

En rolle som har blitt ikonisk

Til tross for denne innledende følelsen, regnes rollen som Phoebe Buffay nå som en av de mest minneverdige i serien. Lisa Kudrow vant til og med Emmy-prisen for beste kvinnelige birolle i en komedieserie i 1998 for sin opptreden.

Med sin unike humor og særegne personlighet bidro Phoebe Buffay til identiteten til «Friends», sammen med de fem andre hovedpersonene portrettert av Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc og Matthew Perry. Gjennom årene har serien blitt en internasjonal kulturell hjørnestein, sendt i en rekke land og fortsatt sett mye i dag via strømmeplattformer.

En karriere preget av varierte valg

Etter «Friends» fulgte Lisa Kudrow en variert karriere, og vekslet mellom roller på skjermen og å skrive eller produsere prosjekter. Hun deltok blant annet i produksjonen av serier som «The Comeback» og «Web Therapy», der hun utforsket ulike narrative formater.

Når Lisa Kudrow ser tilbake på opplevelsene sine i serien «Friends», belyser hun et av og til oversett aspekt ved TV-suksess. Bak bildet av en universelt anerkjent serie diskuterer skuespillerinnen en reise preget av usikkerhet, men også av en kreativ frihet som bidro til å forme karrieren hennes. Selv i dag er hennes skildring av Phoebe Buffay fortsatt et av seriens ikoniske elementer, og bekrefter den varige innvirkningen denne rollen har på populærkulturen.