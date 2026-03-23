På stranden viser denne cheerleaderen frem figuren sin i et «havfrue»-utseende

På stranden på Hawaii viser «Dallas Cowboys»-cheerleader Kleine Powell frem figuren sin i et ultrafargerikt antrekk, og inntar et «havfrue»-utseende for ferien etter sesongen – fengende ifølge internettbrukere.

Et livlig antrekk og et bohemsk skjørt

I et karusellbilde poserer Kleine Powell i et livlig antrekk – turkis, korall og elektrisk lilla – som fremhever figuren hennes. Hun kombinerer dette basisantrekket med et langt, flagrende hvitt skjørt som virvler rundt beina hennes mens hun klatrer over steiner, med Stillehavet som krasjer i bakgrunnen. Bildeteksten lyder: «Jeg har på meg et langt skjørt for å skjule at jeg er en havfrue! 🐚»

Solobildene fanger hennes «lekne» energi: bølget hår i den salte brisen, et glitrende blikk mot horisonten, figuren hennes opplyst av den nedgående solen. Kleine Powell, tidligere danser ved University of Kentucky og veteran fra Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), sett i Netflix-dokumentarserien «America's Sweethearts», forvandler stranden til et eventyr.

Beundrende fans: «En ekte havfrue!»

Kommentarene strømmer inn med kjærlighet. Cheerleader Ava Marie Lahey utbryter: «Øyjente!!! 😍» Cheerleader Reece Weaver legger til : «Søtest 🌺» Fansen bitrer: «Du stråler!» og «Elegant selv på sanden.»

Kort sagt beviser Kleine Powell at ferier etter sesongen går hånd i hånd med naturlig eleganse. Dette havfrue-utseendet, en blanding av fargerike antrekk og drømmende poseringer, er en hit hos alle: fans og lagkamerater kroner henne til «strendenes dronning», «den ubestridte DCC-havfruen».