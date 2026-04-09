Anne Hathaway gjentar den ikoniske panneluggen fra filmen «The Devil Wears Prada»

Under reklameturneen for «The Devil Wears Prada 2» vakte Anne Hathaway oppmerksomhet med en frisyre som minnet om et av de mest minneverdige antrekkene fra den første filmen. Den amerikanske skuespillerinnen gjenopplevde den ikoniske luggen som er forbundet med rollefiguren hennes Andy Sachs, som har blitt et skjønnhetsfavoritt siden 2006.

En hårklipp som har blitt ikonisk i filmen

Anne Hathaway trollbandt en generasjon med rollen som Andy Sachs i «The Devil Wears Prada». Blant de visuelle elementene knyttet til karakteren ble den rette luggen med en strukturert hestehale en av filmens signaturfrisyrer. Under promoteringen av oppfølgeren dukket skuespillerinnen opp med en frisyre som minnet om dette nå ikoniske utseendet.

Dette stilvalget gjenspeiler filmens visuelle univers, sterkt påvirket av mote. Andy Sachs' hårklipp gjenspeiler karakterens utvikling i filmen, og symboliserer hans gradvise fordypning i luksus- og medieindustrien.

Tilbakekomsten av et skjønnhetsikon fra 2000-tallet

Siden utgivelsen av den første filmen har Andy Sachs' signaturpannelugg jevnlig blitt sitert som en av de definerende frisyrene på 2000-tallet. Nåværende trender viser en fornyet interesse for stiler inspirert av denne epoken, både innen mote og skjønnhet. Flere eksperter observerer en tilbakekomst av strukturerte klipp kombinert med mer naturlige finisher, noe som gjenspeiler et skifte mot mindre rigide stiler.

Et sentralt visuelt element i filmens univers

Filmen «The Devil Wears Prada» er kjent for sin innflytelse på populærkulturen og oppfatningen av motebransjen. Hovedpersonens stilistiske transformasjoner bidrar til fortellingen og illustrerer de personlige og profesjonelle endringene hun gjennomgår. At dette elementet gjenkommer i promoteringen av den andre filmen understreker viktigheten av visuell kontinuitet i franchisens kommunikasjonsstrategi.

Anne Hathaways frisyre demonstrerer hvordan visse stiler kan forbli tilstede i den kollektive fantasien år etter at de har dukket opp på skjermen. Ved å gjenoppleve dette utseendet bidrar skuespillerinnen til å bringe tilbake fokuset på et skjønnhetsikon assosiert med en av de mest siterte filmene når det gjelder mote på kino. Denne typen visuell nikk bidrar til publikums interesse for den nye filmens utgivelse.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Lisa Kudrow, skuespillerinnen fra «Friends», avslører hvorfor hun følte seg som «den sjette»

