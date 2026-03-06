«Katter er ikke vennlige dyr»: denne sangerens uttalelser skaper kontrovers

Anaëlle G.
Den amerikanske rapperen Doechii startet nylig et skuddveksling på Threads ved å si rett ut at katter «ikke egentlig er vennlige dyr». Hennes rett uttalelser startet et skuddveksling blant katteelskere og blusset opp igjen den eldgamle debatten mellom «team cat» og «team dog».

Internettbrukere mjauer av raseri

«Folk oppfører seg som om det er en forbrytelse å hate katter når de ikke er veldig vennlige», utbrøt Doechii. Hun la til: «De vil ikke bli tamme, la dem være i fred! Du blir ripet og slått av dine egne kjæledyr, jeg kan ikke tro det, lol.»

Reaksjonene var umiddelbare: én bruker forsvarte katten sin «som oppfører seg som en hund», som Doechii svarte: «Merk at du likte ham fordi han oppførte seg som en hund ... QED.» Stilt overfor anklager om stereotypier, insisterte hun: «Hvis jeg ber en katteeier om å brette opp ermet, vil det bli revet i stykker.»

Doechii står fast: «Det er gjensidig.»

Til tross for demonstrasjonene av kattekjærlighet, forblir rapperen uberørt: «Det er gjensidig», svarer hun til de som antyder at katter ikke liker henne. Hun innrømmer imidlertid at hun beundrer de «vakre øynene» til en katt som er lagt ut i kommentarfeltet, et bevis på at hun ikke er helt «kattefientlig».

Respekter alle dyr

La oss huske at dyr, som helhet, rett og slett ønsker å leve i fred. Noen søker nærhet og hengivenhet fra mennesker, andre foretrekker rett og slett deres ro, men ingen fortjener å bli hatet for sin natur. Katter, hunder og andre arter har hver sin egen personlighet og måte å samhandle med oss på. I stedet for å sette følsomheter opp mot hverandre, er det viktigste å vise vennlighet mot alle levende vesener vi deler planeten med. Tross alt kan en jord der mennesker og dyr sameksisterer respektfullt bare være et bedre sted.

Til syvende og sist berørte Doechii en nerve: ubetinget kjærlighet til katter. Hans frittalende tale er like morsom som den er splittende, og minner oss om at selv Grammy-stjerner ikke vinner alle over når de står overfor en gjenstridig katt.

