Bella Hadid gjorde en slående ankomst i Cannes iført en gullkjole.

Den 18. mai 2026 gjorde den amerikanske modellen Bella Hadid en svært omtalt opptreden på en stor veldedighetsgalla i Le Cannet, i forbindelse med filmfestivalen i Cannes. Hun valgte et slående lysende antrekk, drapert i en lang, skimrende gullkjole som fengslet rampelyset. Dette opptredenen tjente som en påminnelse, om nødvendig, om hennes unike tilstedeværelse på den internasjonale røde løperen.

En skimrende gullkjole

Gullkjolen hennes, midtpunktet i denne opptredenen, utstrålte en strålende og varm eleganse. Stoffet, laget for å gi en kontinuerlig skimrende effekt, fanget hvert lysglimt og forvandlet hvert eneste skritt Bella Hadids til et spill av refleksjoner. Denne gylne paletten, spesielt egnet til kveldsarrangementer, gjenspeilet den storslåtte tradisjonen med gallakjoler og ga Bella Hadids silhuett en nesten mytisk dimensjon. Plaggets flytende fall, fritt for overdreven ornamentikk, fremhevet selve stoffet som den primære kilden til glans.

Et strålende utseende

Denne gylne kjolen ble komplementert av en nøye gjennomtenkt sminke som respekterte den overordnede fargebalansen. Bella Hadids ansikt, opplyst av en frisk og strålende hudfarge, valgte en diskré eleganse. Hennes naturlig stylede hår falt fritt over skuldrene og beveget seg grasiøst med hver bevegelse. Bella Hadid forsøkte ikke å konkurrere med kjolen gjennom en rekke tilbehør, men foretrakk en slående tilstedeværelse sentrert rundt lys og tekstur, et stilistisk signatur fra hennes mest vellykkede opptredener.

En mye omtalt tilstedeværelse i Cannes

Sammen med sin 26 år gamle bror Anwar og moren deres Yolanda, gjorde Bella Hadid en slående entré på gallaen. Denne opptredenen var en del av en allerede travel Cannes-program for modellen. Dagen før hadde hun blitt observert på premieren av filmen «Garance», som ble presentert i konkurranse på festivalen, sammen med broren sin. Denne sterke tilstedeværelsen gjennom hele festivalen vitner om den sentrale rollen mote fortsatt spiller i Cannes-økosystemet, i krysningspunktet mellom kino, den røde løperen og nye internasjonale stilikoner.

Med denne gullkjolen leverer Bella Hadid et av de mest gjenkjennelige antrekkene fra den 79. filmfestivalen i Cannes. En mesterklasse i stil, der lys, stoff og sminke kombineres for å skape et virkelig uforglemmelig utseende.