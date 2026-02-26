«Sporty og vakker»: Denne olympiske utøveren skaper furore på stranden

Den kinesisk-amerikanske freestyle-skiløperen Eileen Gu fortsetter å skinne etter sine bragder i vinter-OL i 2026, hvor hun vant nok en gullmedalje. Hennes nylige fotoseanse for det amerikanske sportsmagasinet Sports Illustrated Swimsuit, som ble delt på Instagram, satte fyr på internett og viste henne strålende på en strand.

Et bilde som feirer den olympiske seieren

På sanden poserer Eileen Gu selvsikkert i en hvit badedrakt, med bølgete blonde hår som flagrer i brisen. Den diskré sminken hennes fremhever de definerte øynene og pudderrosa leppene, komplementert av en matchende hvit manikyr, for et utseende som er både sporty og stilig. Instagram-kontoen til det amerikanske sportsmagasinet Sports Illustrated Swimsuit ledsaget innlegget med teksten «Nok en medalje. Og måtte det bli gull @eileengu», som fremhevet hennes olympiske triumf samtidig som den feiret hennes naturlige skjønnhet.

Entusiastiske reaksjoner fra internettbrukere

Siden den gang har det strømmet inn kommentarer fra fans, på fransk (og andre steder), som vitner om den globale beundring for denne olympiske mesteren. Blant dem: «Å, fantastisk!» , «Så fantastisk!!» og «Jeg elsker Ling, du er den beste» , noe som gjenspeiler entusiasmen for hennes karisma og atletiske prestasjoner.

Denne opptredenen bekrefter Eileen Gus status som et sports- og moteikon, og kombinerer olympisk suksess med en magnetisk tilstedeværelse på sosiale medier.