Camila Cabello fanger oppmerksomheten i Miami med sin blomsterkjole

Léa Michel
Camila Cabello skapte nylig furore med en serie feriebilder i en svart blomsterkjole som satte fyr på sosiale medier. Den kubansk-meksikanske, naturaliserte amerikanske sangeren og skuespillerinnen akkompagnerte dette moteøyeblikket med en nikk til sitt astrologiske tegn, med teksten «happy Pisces season fishies» i innlegget sitt.

En fengende blomsterkjole

På Instagram delte Camila Cabello flere bilder tatt i en skog i Miami, hvor hun fremstår i en svart blomsterprintet kjole med dyp V-hals. Antrekket hennes blander elegant sjarm med feriekomfort, og forsterker den avslappede stemningen under oppholdet i Floridas solskinn. Naturlig sminke fullfører antrekket og bekrefter hennes forkjærlighet for enkel, men likevel slående eleganse. Bare noen dager tidligere hadde hun allerede blitt observert i Miami i en annen serie strandbilder, før hun valgte dette mer pene, men like elegante antrekket.

En strøm av komplimenter fra fansen

Så snart bildene ble publisert, ble kommentarfeltet til innlegget hennes oversvømmet av beundrende meldinger, og fans roste både skjønnheten hennes og den positive energien som strømmet ut fra bildene. Entusiastiske kommentarer som «Så vakker!» , «Perfekt!» og «Jeg elsker kjolen» var blant kommentarene, noe som viste publikums takknemlighet for hennes varme og imøtekommende image.

Ved å feire Fiskene-sesongen med denne bildeserien bekrefter Camila Cabello sin status som et stilikon for fansen sin, som gransker hvert av opptredenene hennes for å hente inspirasjon og godt humør.

Léa Michel
