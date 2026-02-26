Denne sangeren blir målrettet mot rasistiske bemerkninger på direktesending, og befinner seg midt i en kontrovers.

Den franske forfatteren og forleggeren Richard Millet forårsaket et oppstyr 23. februar 2026, under CNews-programmet «L'Heure des pros», ved å omtale Aya Nakamura som en «stor malisk sanger». Disse bemerkningene, som mange observatører anså som rasistiske, sexistiske og fettfobiske, fikk til og med programleder Pascal Praud til å kreve en offentlig unnskyldning.

Brandfarlige bemerkninger

Richard Millet ble invitert til å kommentere avslutningsseremonien for vinter-OL 2026 i Milano-Cortina, og erklærte: «Jeg foretrekker La Traviata fremfor den enorme maliske sangeren som opptrådte foran det franske akademiet.» Han refererte til Aya Nakamuras opptreden ved åpningen av Paris-OL i 2024, hvor hun opptrådte på Pont des Arts med den republikanske garde og sang «Djadja», «Pookie» og klassikere som Aznavours «For Me Formidable».

Panelet reagerte umiddelbart: spaltist Sarah Saldmann kalte bemerkningene respektløse, og Pascal Praud prøvde å moderere diskusjonen og påpekte at man ikke beskriver noen fysisk på den måten. Richard Millet insisterte og påberopte seg en «provokasjon», noe som ytterligere forverret den allerede spente atmosfæren.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av LA NAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel)

Pascal Prauds inngripen og påtvungne unnskyldning

Pascal Praud insisterte: «Du setter oss, kanalen og meg i en vanskelig posisjon, for til syvende og sist er det jeg som er ansvarlig.» Han ba eksplisitt: «Jeg vil bare at du ber om unnskyldning til denne unge kvinnen» (Aya Nakamura). Motvillig etterkom Richard Millet etter å ha forsvart sin åpenhjertighet: «Jeg kaller en spade for en spade, og som skribent også sier jeg ting som de er. Jeg beklager.» Denne utvekslingen kommer samtidig som CNews akkumulerer sanksjoner fra Arcom for diskriminerende bemerkninger, med 26 bøter som allerede er ilagt siden 2019 på til sammen over €630 000.

Reaksjoner fra fans på nett

Kommentarene fikk raskt ild i sosiale medier, og tusenvis av brukere fordømte åpenbar rasisme og ubeskjedent fettfobi. På X (tidligere Twitter) sirkulerte skjermbilder av segmentet mye, ledsaget av emneknagger som #AyaNakamura og #CNewsRacist, der Richard Millet ble stemplet som en «fremmedfiendtlig forgjenger». Fans forsvarte sangeren og fremhevet hennes globale suksess.

Aya Nakamura, et hyppig mål for rasisme

Den fransk-maliske superstjernen, fulgt av 4,6 millioner følgere på Instagram og forfatter av et femte album, «Destinée», som skal slippes i november 2025, hadde allerede anmeldt nettmobbing etter opptredenen sin i OL i 2024. Ti høyreekstreme aktivister ble i september 2025 dømt til bøter fra 1000 til 3000 euro for grov offentlig fornærmelse. Disse angrepene er dessverre en del av en bølge av rasistisk kritikk mot utvelgelsen hennes til OL, som ble fordømt som et symbol på fransk mangfold.

Til syvende og sist illustrerer denne saken de tilbakevendende spenningene rundt mediediskursen på CNews og fremhever Aya Nakamuras motstandskraft i møte med rasisme, og forsterker hennes status som en viktig kulturfigur til tross for kontroversene.