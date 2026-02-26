Search here...

Som 49-åring skapte Alicia Silverstone furore i en skulpturert kjole.

Anaëlle G.
@aliciasilverstone/Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Alicia Silverstone lyste opp den røde løperen under Critics Choice Awards i en Stella McCartney-kjole. Stjernen fra «Clueless» og filmen «Bugonia» delte antrekket sitt på Instagram, der fansen hennes ble betatt av elegansen hennes.

En ultrasmart perlekjole

Alicia Silverstone kledde seg i en iriserende perlekreasjon til Critics Choice Awards, med stroppeløs halsutringning, en tettsittende overdel og overdådig drapering som fløt over i et vidt makskjørt. Kjolen var utsmykket med skimrende paljetter og fremhevet figuren hennes, komplementert av dinglende øredobber og diamantringer.

Bølget hår og rosa sminke

Det solkyssede blonde håret hennes falt i bølger med sideskill, et millennial-nikk som appellerte til selv Generasjon Z. Den rosenrøde sminken hennes – perlemorfarget øyenskygge, flagrende vipper, solbrun hud, pudrede kinn og ferskenfargede lepper – fullførte dette sofistikerte og strålende utseendet.

Fans i ekstase på Instagram

Antrekket, som ble delt av stylistene Wayman Bannerman og Micah McDonald på Instagram, og deretter av Alicia selv, utløste en strøm av kommentarer: «100 % perfekt!» , «Guddommelig tidløs» og «Nydelig og fantastisk!» Fansen roser dette utseendet, som hyller «Bugonia», nominert til beste film, beste kvinnelige skuespiller og beste adapterte manus.

Denne kraftfulle tilbakekomsten til den røde løperen bekrefter Alicia Silverstone som et moteikon, og kombinerer dristighet og naturlig ynde.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
Camila Cabello fanger oppmerksomheten i Miami med sin blomsterkjole

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Camila Cabello fanger oppmerksomheten i Miami med sin blomsterkjole

Camila Cabello skapte nylig furore med en serie feriebilder i en svart blomsterkjole som satte fyr på sosiale...

«Hun lyser opp stadionet»: Skjønnheten til denne cheerleaderen er fengslende

Ariana Taylor McClure, tidligere cheerleader for Lakers (Laker Girls), har sluttet seg til Miami Dolphins og lyser nå...

Denne skuespilleren, som ble ansett som «for tykk» for rollen, endret fysikken sin radikalt.

Den sørkoreanske skuespilleren, sangeren og danseren Park Jihoon, som ble berømt i dramaet «Weak Hero», skapte furore på...

Bella Hadid åpner opp om kampen mot Lymesykdommen sin

Bella Hadid, som lenge var en fast del av catwalken og motekampanjer, måtte brått stoppe karrieren på grunn...

I et «prinsesse»-antrekk feirer Olivia Rodrigo sin 23. bursdag

Olivia Rodrigo ga alt på lasset for sin 23-årsdag. Den amerikanske sangeren, låtskriveren, musikeren og skuespillerinnen, kjent for...

«Jeg er ikke gravid»: Heidi Klum snakker om sin vektøkning relatert til overgangsalderen

Heidi Klum, vant til rampelyset og den røde løperen, utløste en bølge av spekulasjoner etter sin slående opptreden...

© 2025 The Body Optimist