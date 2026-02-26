Som 49-åring skapte Alicia Silverstone furore i en skulpturert kjole.

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Alicia Silverstone lyste opp den røde løperen under Critics Choice Awards i en Stella McCartney-kjole. Stjernen fra «Clueless» og filmen «Bugonia» delte antrekket sitt på Instagram, der fansen hennes ble betatt av elegansen hennes.

En ultrasmart perlekjole

Alicia Silverstone kledde seg i en iriserende perlekreasjon til Critics Choice Awards, med stroppeløs halsutringning, en tettsittende overdel og overdådig drapering som fløt over i et vidt makskjørt. Kjolen var utsmykket med skimrende paljetter og fremhevet figuren hennes, komplementert av dinglende øredobber og diamantringer.

Bølget hår og rosa sminke

Det solkyssede blonde håret hennes falt i bølger med sideskill, et millennial-nikk som appellerte til selv Generasjon Z. Den rosenrøde sminken hennes – perlemorfarget øyenskygge, flagrende vipper, solbrun hud, pudrede kinn og ferskenfargede lepper – fullførte dette sofistikerte og strålende utseendet.

Fans i ekstase på Instagram

Antrekket, som ble delt av stylistene Wayman Bannerman og Micah McDonald på Instagram, og deretter av Alicia selv, utløste en strøm av kommentarer: «100 % perfekt!» , «Guddommelig tidløs» og «Nydelig og fantastisk!» Fansen roser dette utseendet, som hyller «Bugonia», nominert til beste film, beste kvinnelige skuespiller og beste adapterte manus.

Denne kraftfulle tilbakekomsten til den røde løperen bekrefter Alicia Silverstone som et moteikon, og kombinerer dristighet og naturlig ynde.