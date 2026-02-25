Denne skuespilleren, som ble ansett som «for tykk» for rollen, endret fysikken sin radikalt.

Den sørkoreanske skuespilleren, sangeren og danseren Park Jihoon, som ble berømt i dramaet «Weak Hero», skapte furore på pressekonferansen for filmen «The Man Who Lives With The King». Regissør Jang Hang Jun innrømmet å ha nølt under deres første møte, og syntes Jihoon var «for kraftig bygget til å spille en ung, avsatt konge med en avmagret fysikk preget av eksil».

Et overbevisende utseende til tross for tvilen

Jang Hang Jun oppdaget Park Jihoon takket være «Weak Hero», hvor hans skildring av en tilsynelatende skjør, men innvendig sterk hovedperson umiddelbart fremkaller kong Danjong, en historisk skikkelse fra Joseon-dynastiet. Under auditionen utgjorde imidlertid skuespillerens fysikk – «rundere enn nødvendig» – et problem: rollen krevde en «tynn og forvitret» figur, forklarer den sørkoreanske regissøren og manusforfatteren Jang Hang Jun.

Til tross for disse forbeholdene, vant Park Jihoons karisma og rå talent dagen. «Blikket hans og den emosjonelle dybden hans var perfekte», forklarte Jang Hang Jun, som så denne besluttsomheten som et tegn på profesjonalitet.

Et drastisk vekttap hevdet

Park Jihoon nølte ikke med å gjennomgå en fullstendig forvandling: på omtrent to og en halv måned gikk han ned 15 kilo og oppnådde det «skjøre og plagede utseendet til en tenåringskonge». Denne bragden imponerte hele teamet, og regissøren roste denne «dedikasjonen som styrker min tillit til ham som skuespiller». Fansen, som noen ganger er bekymret for helsen hans, applauderer overveldende dette personlige valget. «Det viktigste er at det var hans avgjørelse», sier de, og beundrer disiplinen hans for en så fysisk og følelsesmessig krevende rolle.

Dette illustrerer hvor langt skuespillere noen ganger er villige til å gå, til å tøye grenser, til å legemliggjøre en rolle fullt ut. Så lenge denne forpliktelsen ikke går på bekostning av deres mentale og fysiske helse, er det greit. Det er imidlertid viktig å være årvåken: å miste seg selv i en rolle eller å gjennomgå en ekstrem forandring kan få varige konsekvenser. Lidenskap og profesjonalitet må alltid være forsiktig.

En total forpliktelse til kunsten

Denne transformasjonen er en del av en koreansk tradisjon der skuespillere ofte presser sine fysiske grenser for autentisitetens skyld – tenk på tilfeller som den sørkoreanske skuespilleren og animatøren Song Joong-ki i «Space Sweepers». For Park Jihoon er det et viktig skritt mot anerkjennelse i filmverdenen, etter hans TV-suksesser.

Dette illustrerer hvor langt noen skuespillere er villige til å gå, noen ganger til det punktet at de overrasker eller til og med er urovekkende, for å spille en rolle fullt ut. Deres engasjement er beundringsverdig, men det tjener også som en påminnelse om behovet for å sette grenser: å forvandle seg selv for kunst er prisverdig, så lenge det ikke går på bekostning av fysisk eller mental helse.

Fra «for stor» til «perfekt legemliggjørelse» av Kong Danjong, beviser Park Jihoon at talent og besluttsomhet seirer over førsteinntrykk. Vi må vente og se «Mannen som bor med kongen» for å bedømme det endelige resultatet.