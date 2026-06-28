Som 52-åring overrasker Penélope Cruz i en pastellblå kjole

Den spanske skuespillerinnen Penélope Cruz skapte furore på den røde løperen under premieren på Los Angeles av sin nye film, «The Invite». For anledningen byttet hun ut sine vanlige svarte kjoler med en pastellblå kreasjon. Et strålende stilskifte som ikke gikk ubemerket hen.

En pastellblå kjole

Denne kvelden hadde Penélope Cruz på seg en spesialsydd kjole i en delikat lyseblå farge. Dette fargevalget var desto mer slående gitt at skuespillerinnen oftest foretrekker svart på den røde løperen. Denne myke, sommerlige fargen ga en velkommen friskhet, perfekt tilpasset atmosfæren på premieren. Delikate konfettilignende applikasjoner prydet halsen og midjen, noe som ga et snev av raffinement til helhetsinntrykket. Utover fargen var kjolen preget av sitt omhyggelige håndverk. Et plissert panel med en fjæraktig effekt omsluttet skjørtet og tilførte tekstur og bevegelse til silhuetten.

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En opptreden sammen med Olivia Wilde

Denne utflukten var en del av promoteringen av filmen «The Invite». På den røde løperen poserte Penélope Cruz sammen med sin medspiller, den irsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren Olivia Wilde, for en duo som var både elegant og hengiven. Det var en mulighet for de to kvinnene til å dele dette spesielle øyeblikket knyttet til utgivelsen av filmen deres, under fotografenes årvåkne øyne.

I denne pastellblå Chanel-kjolen skaper Penélope Cruz et antrekk som er både mykt og elegant. Ved å gå bort fra sine vanlige svarte antrekk, beviser skuespillerinnen at hun fortsatt har mange overraskelser i vente. Ikke overraskende gleder dette fansen hennes, som er sjarmert av dette lysende pastellmellomspillet.