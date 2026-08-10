Denne skuespillerinnen, som ikke anses som «attraktiv nok» for en hovedrolle, fordømmer skjønnhetsstandarder

Under en nylig podkastopptreden fortalte den amerikanske skuespillerinnen Geena Davis om en audition i 1985 for en nå klassisk komedie. Hun søkte på den kvinnelige hovedrollen. Svaret hun fikk var enkelt: hun var ikke attraktiv nok for rollen.

En frase sagt uten å hakke ordene

Geena Davis, nå 70, husker samtalen med litt etterpåklokskap. Hun spesifiserer at hun husker at det var «direkte formulert», og legger humoristisk til at «frisyren hennes den dagen sannsynligvis ikke hjalp henne.» Podcast-programleder Dax Shepard svarte med å påpeke at et produksjonsteam på den tiden kunne felle den slags vurderinger høyt, uten noen spesiell forsiktighet.

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En sekundær rolle, forvandlet etter hans forespørsel

Historien kunne ha sluttet der, men filmteamet, sjarmert av hennes komiske talent, var ivrige etter å inkludere henne i prosjektet. De tilbød henne en mye mer beskjeden rolle – rollen som en likhusbetjent, opprinnelig skrevet for en mann ved navn Larry – med den forståelsen at den ville være feminisert for henne. Hennes svar ble en del av filmens historie: hun aksepterte rollen, men ønsket å beholde navnet «Larry». Den kvinnelige hovedrollen ble imidlertid gitt til skuespillerinnen Dana Wheeler-Nicholson.

En bane som motsier dommen

Resten av karrieren hennes var en implisitt respons på denne avvisningen. Allerede året etter fikk Geena Davis en hovedrolle i en nå klassisk skrekkfilm. I 1988 vant hun Oscar-prisen for beste kvinnelige birolle. To store filmer fulgte tidlig på 1990-tallet, hvorav den ene ga henne en nominasjon til beste kvinnelige skuespiller. En karriere bygget nettopp på det bransjen følte at den ikke så i henne.

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En forpliktelse som forlenger vitnesbyrdet

Denne historien får en særlig betydning i lys av hennes bakgrunn. Geena Davis grunnla et forskningsinstitutt dedikert til representasjon av kvinner i media, hvis arbeid har dokumentert ubalansene i fiksjon de siste tjue årene – antall kvinnelige karakterer, taletid og tildelte roller. Geena Davis har også ved flere anledninger snakket om vanskelighetene hun selv møter med hensyn til utseende i en bransje som gjør det til et ansettelseskriterium.

Det denne anekdoten avslører går utover et enkelt tilfelle av en mislykket audition. Den minner oss om at for ikke så lenge siden kunne fysisk utseende vurderes høyt som en profesjonell ferdighet. Det faktum at dette vitnesbyrdet kommer fra en skuespillerinne som har blitt en av de mest anerkjente i sin generasjon, gir det en spesiell betydning: kriteriet var ikke bare sårende, det var feil.