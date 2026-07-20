Som 61-åring deler modellen Paulina Porizkova et glimt fra bryllupet sitt.

Léa Michel
@paulinaporizkov / Instagram

Den tsjekkisk-svensk-amerikanske modellen og skuespillerinnen Paulina Porizkova delte et glimt fra bryllupet sitt med komedieforfatteren Jeff Greenstein, som ble feiret ved en innsjø i Italia. Med den idylliske omgivelsen og den vanninspirerte kjolen ga Paulina Porizkova følgerne sine et øyeblikk som var både elegant og rørende.

En plissert kjole inspirert av vann

For denne spesielle dagen valgte Paulina Porizkova en kjole verdig anledningen. Det helplisserte designet hentet inspirasjon fra vann, og gjenspeiler seremoniens innsjøutsikt. En kreasjon av flyt og bevegelse, med foldene som fremkaller vannets krusninger. Et valg som var både poetisk og raffinert, perfekt i harmoni med det naturlige bakteppet i dette italienske bryllupet.

Idylliske omgivelser i Italia

Paret utvekslet løfter i virkelig idylliske omgivelser. Bryllupet fant sted ved bredden av en innsjø i Italia, et romantisk og fredelig bakteppe, perfekt for å feire kjærligheten. Mellom spektakulær natur og en avslappet atmosfære ga dette stedet den ideelle settingen for denne intime begivenheten. Dette valget gjenspeiler parets ønske om å oppleve dette øyeblikket i omgivelser som var både vakre og foryngende.

Et nytt kapittel som 61-åring

Bak dette bryllupet ligger en vakker historie. Paulina Porizkova og Jeff Greenstein møttes tidlig i 2023. Dette ekteskapet markerer et nytt kapittel for Paulina Porizkova. Hun er lenge kjent for karrieren sin, men også for sin åpenhjertige holdning til aldring og selvaksept, og legemliggjør en viss idé om oppfyllelse i alle aldre. Ved å dele dette øyeblikket beviser hun nok en gang at det aldri er for sent å oppleve ny lykke.

Med sin vanninspirerte kjole, idylliske omgivelser og rørende kjærlighetshistorie beviser Paulina Porizkova at lykke kan finnes i alle aldre. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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