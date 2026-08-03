Etter å ha blitt kritisert for utseendet sitt, åpner denne modellen seg om kroppen sin etter fødselen.

Ti måneder etter fødselen av sitt fjerde barn reflekterte den sørafrikansk-tyske modellen og influenceren Nara Smith over en uventet vending. I oktober 2025 la hun ut et bilde av seg selv kort tid etter fødselen. Reaksjonen var umiddelbar og utbredt: noen så det som et uoppnåelig ideal, som sannsynligvis ville føre til sammenligninger blant nybakte mødre.

Det bildet ikke viste

Nara Smith ble invitert til podkasten Call her Daddy 29. juli 2026 og ga et annet perspektiv på bildet. Hun fortalte om at hun «gråt den samme morgenen», «ikke lenger passet inn i noen av de vanlige buksene sine» og «var over referansevekten sin». Selv om bildet fremstiller henne som en som samsvarer med dominerende skjønnhetsstandarder – slank figur, sminke, smart casual antrekk – og dermed ikke reflekterer den mye mer mangfoldige virkeligheten til barselkropper, reflekterte ikke dette bildet – ifølge henne – fullt ut hennes opplevelse på den tiden.

Én detalj som forandrer kontroversen: bildet gjenspeilte ikke hennes virkelige tilstand, men et frossent øyeblikk, deretter tolket som en forestilling, med risiko for å fyre opp under forventninger langt fra opplevelsen til mange unge mødre.

En publikasjon tenkt som en lenke, ikke som en demonstrasjon

Modell og influencer Nara Smith forklarer at hun hadde til hensikt å snakke med mødre som ikke lenger kjente seg igjen etter fødselen. I bildeteksten hun la ut den gangen beskrev hun «en kropp som forvandles og strekker seg», og sa at hun «lenge prøvde å tvinge den tilbake til utseendet sitt før graviditeten før hun ga opp det målet». Hun sier nå at hun er stolt av hva kroppen hennes har oppnådd.

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En oppfordring til å stoppe sammenligningene

Dette er kjernen i argumentet hennes. Nara Smith påpeker at rekonvalesensen etter fødsel varierer betydelig fra person til person: noen kvinner «får tilbake figuren sin», andre ikke; noen utvikler strekkmerker, andre ikke. Hun taler for at kvinner skal støtte hverandre i denne tiden, uavhengig av situasjonen deres, og understreker behovet for selvmedfølelse etter en så transformerende hendelse.

En periode preget av andre prøvelser

I det samme intervjuet diskuterer Nara Smith angsten hun opplevde etter en tidligere fødsel og kreftdiagnosen til en av døtrene sine. Hun forklarer at hun valgte å dele denne opplevelsen i håp om at andre familier ville føle seg mindre isolerte, og annonserte at barnet var i remisjon etter at hun fullførte behandlingen.

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Denne beretningen fremhever en spenning som er iboende i sosiale medier: et bilde som legges ut for å skape forbindelse kan oppfattes som en standard å strebe etter. Ved å detaljere hva bildet ikke viste, minner Nara Smith oss om at et fødselsbilde ikke avslører noe av den levde opplevelsen som følger med det.