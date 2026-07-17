«Å bli gammel er en god ting»: Skuespillerinnen Olivia Wilde feirer fordelene med alderdom

Léa Michel
@oliviawilde / Instagram

I motsetning til presset om å bevare evig ungdom, omfavner Olivia Wilde tidens gang fullt ut. I et intervju med Rolling Stone diskuterte den irsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren gledene ved å bli eldre og de uventede fordelene erfaring gir henne. Et forfriskende perspektiv, et avvik fra den vanlige fortellingen.

«Noe fantastisk skjer med alderen.»

Da hun ble spurt om sitt forhold til tid, la ikke skuespillerinnen skjul på entusiasmen sin. «Jeg tror virkelig at noe fantastisk skjer med alderen», betrodde hun. Langt fra å oppfatte årene som et tap, ser hun dem heller som en gevinst: et mer fredelig perspektiv på yrket sitt og på livet. Det er en overbevisning hun utvetydig slår fast, i en tid hvor mange foretrekker å unngå emnet.

Erfaring som en kilde til ro

Det som har endret seg, ifølge henne, er først og fremst angsten som fulgte med starten hennes. «Jeg har gjort denne jobben i tjue år. Jeg føler en genuin nysgjerrighet for ting, uten den gnagende angsten for å måtte 'lykkes'», forklarer Olivia Wilde. En setning som oppsummerer sinnstilstanden hennes perfekt: erfaring har gitt henne friheten til å utforske, uten det konstante presset for å bevise seg selv. En luksus som bare tiden kan gi.

Et budskap som går mot strømmen

I en bransje som ofte er besatt av ungdom, og spesielt krevende overfor kvinner, skiller dette budskapet seg ut. Ved å feire fordelene med alderen, tilbyr Olivia Wilde en verdifull motmodell, og verdsetter erfaringen, nysgjerrigheten og selvtilliten som er opparbeidet over tid. Dette budskapet gir gjenklang langt utover filmverdenen, i en tid hvor mange kvinner er under press til å «eldes godt».

En kunstner med mange talenter

Dette tilbakeskrittet skyldes også skuespillerinnens rike og varierte karriere. Etter å ha debutert på film for rundt tjue år siden, flyttet Olivia Wilde seg deretter bak kameraet og etablerte seg som regissør. Denne dobbeltkarrieren vitner om hennes evne til å gjenoppfinne seg selv – og utvilsomt om nysgjerrigheten hun snakker om med en slik entusiasme.

Ved å feire gleden ved å bli eldre, formidler Olivia Wilde et lysende og befriende budskap. Ifølge henne tar årene ingenting bort: tvert imot, de bringer ro, nysgjerrighet og frihet. Det er en invitasjon til å se tidens gang ikke som en trussel, men som en sann skatt.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
«En veldig muskuløs rygg»: Denne rugbyspilleren viser frem figuren sin ved vannet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«En veldig muskuløs rygg»: Denne rugbyspilleren viser frem figuren sin ved vannet

Å feire styrke og få mest mulig ut av sommeren: det er budskapet Ilona Maher nok en gang...

Denne skuespillerinnen, som har blitt kritisert for vekten sin, åpner opp om «kroppsskamingen» hun har opplevd.

Den anerkjente indiske skuespillerinnen Madhuri Dixit, en sentral figur i Bollywood, åpnet seg i et intervju med News18...

Denne kurvede sangeren skaper furore med et vintage strandantrekk

Den amerikanske sangeren og låtskriveren av albansk-makedonsk avstamning Bebe Rexha delte på Instagram en serie bilder tatt på...

Kledd i strandantrekk viser denne tidligere bryteren frem figuren sin mens hun er på ferie på Bahamas

Den tidligere kanadiske bryteren Maryse Mizanin, en ikonisk figur i WWE, delte bilder fra familieferien sin på Bahamas...

«De hadde på seg bleier»: Olivia Rodrigo åpner opp om en overraskende vane noen fans har på første rad under konsertene sine.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Olivia Rodrigo avslørte nylig at noen av fansen hennes var villige til å...

Lindsay Lohan gjenoppliver mikrodress-trenden med et «kontorsirene»-utseende

Den amerikanske skuespillerinnen Lindsay Lohan skapte furore i New York i en vintage mikrodress, bestående av en kort...