«Å bli gammel er en god ting»: Skuespillerinnen Olivia Wilde feirer fordelene med alderdom

I motsetning til presset om å bevare evig ungdom, omfavner Olivia Wilde tidens gang fullt ut. I et intervju med Rolling Stone diskuterte den irsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren gledene ved å bli eldre og de uventede fordelene erfaring gir henne. Et forfriskende perspektiv, et avvik fra den vanlige fortellingen.

«Noe fantastisk skjer med alderen.»

Da hun ble spurt om sitt forhold til tid, la ikke skuespillerinnen skjul på entusiasmen sin. «Jeg tror virkelig at noe fantastisk skjer med alderen», betrodde hun. Langt fra å oppfatte årene som et tap, ser hun dem heller som en gevinst: et mer fredelig perspektiv på yrket sitt og på livet. Det er en overbevisning hun utvetydig slår fast, i en tid hvor mange foretrekker å unngå emnet.

Erfaring som en kilde til ro

Det som har endret seg, ifølge henne, er først og fremst angsten som fulgte med starten hennes. «Jeg har gjort denne jobben i tjue år. Jeg føler en genuin nysgjerrighet for ting, uten den gnagende angsten for å måtte 'lykkes'», forklarer Olivia Wilde. En setning som oppsummerer sinnstilstanden hennes perfekt: erfaring har gitt henne friheten til å utforske, uten det konstante presset for å bevise seg selv. En luksus som bare tiden kan gi.

Et budskap som går mot strømmen

I en bransje som ofte er besatt av ungdom, og spesielt krevende overfor kvinner, skiller dette budskapet seg ut. Ved å feire fordelene med alderen, tilbyr Olivia Wilde en verdifull motmodell, og verdsetter erfaringen, nysgjerrigheten og selvtilliten som er opparbeidet over tid. Dette budskapet gir gjenklang langt utover filmverdenen, i en tid hvor mange kvinner er under press til å «eldes godt».

En kunstner med mange talenter

Dette tilbakeskrittet skyldes også skuespillerinnens rike og varierte karriere. Etter å ha debutert på film for rundt tjue år siden, flyttet Olivia Wilde seg deretter bak kameraet og etablerte seg som regissør. Denne dobbeltkarrieren vitner om hennes evne til å gjenoppfinne seg selv – og utvilsomt om nysgjerrigheten hun snakker om med en slik entusiasme.

Ved å feire gleden ved å bli eldre, formidler Olivia Wilde et lysende og befriende budskap. Ifølge henne tar årene ingenting bort: tvert imot, de bringer ro, nysgjerrighet og frihet. Det er en invitasjon til å se tidens gang ikke som en trussel, men som en sann skatt.