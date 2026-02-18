Search here...

«Fryser hun ikke?»: I Paris velger denne sangeren et dristig antrekk

Léa Michel
I Paris hadde sangeren Tate McRae nylig på seg et antrekk som skapte furore på sosiale medier. Mikroshorts, strømpebukser og en strukturert blazer: et antrekk som utløste blandede reaksjoner, alt fra beundring til spørsmål om det kalde vinterværet.

En romantisk parisisk stil

Den kanadiske sangeren, låtskriveren, danseren og skuespillerinnen Tate McRae delte en Instagram-karusell som foreviget hennes romantiske Valentinsdag-tur til den franske hovedstaden. Blant bildene poserer hun i svarte mikroshorts kombinert med strømpebukser, en tettsittende svart blazer og knehøye støvletter, alt toppet med en rød rose for anledningen. Denne blandingen av parisisk eleganse og dristighet leker på kontraster: strukturert raffinement og en leken ånd.

Entusiastiske reaksjoner til tross for vinterkulden

Innlegget fikk raskt tusenvis av likerklikk og komplimenterende kommentarer, som «Paris kler deg godt» og «Så vakkert». Tro mot tradisjonen med å bruke kortere antrekk om vinteren, kunne imidlertid ikke internettbrukerne la være å lure: «Fryser hun ikke?» eller lignende kommentarer, som fremhever eksponeringen for de kjølige februartemperaturene i Paris. Paradoksalt nok la ikke disse bemerkningene en demper på den generelle entusiasmen: fansen elsket kombinasjonen, noe som beviste at dristighet alltid lønner seg innen mote.

Tate McRaes karusell utvider stemningen med en speilselfie i et varmt rødt soverom, et nærbilde av beina hennes i en bil og koselige bilder av parisiske kafeer. Disse bildene fanger en «avslappet stemning» og forsterker bildet av en kunstner som har mestret kunsten å skape livsstil.

Til syvende og sist er dette utseendet i tråd med Tate McRaes motevalg, som utmerker seg ved å forene streetwear-trender med europeisk eleganse. I Paris, den sentrale motehovedstaden, bekrefter hans «Valentins-look» nok en gang at dristighet seirer over klimabekymringer, og forvandler spørsmål om kulde til skjulte komplimenter.

