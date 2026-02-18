«Fryser hun ikke?»: I Paris velger denne sangeren et dristig antrekk

I Paris hadde sangeren Tate McRae nylig på seg et antrekk som skapte furore på sosiale medier. Mikroshorts, strømpebukser og en strukturert blazer: et antrekk som utløste blandede reaksjoner, alt fra beundring til spørsmål om det kalde vinterværet.

En romantisk parisisk stil

Den kanadiske sangeren, låtskriveren, danseren og skuespillerinnen Tate McRae delte en Instagram-karusell som foreviget hennes romantiske Valentinsdag-tur til den franske hovedstaden. Blant bildene poserer hun i svarte mikroshorts kombinert med strømpebukser, en tettsittende svart blazer og knehøye støvletter, alt toppet med en rød rose for anledningen. Denne blandingen av parisisk eleganse og dristighet leker på kontraster: strukturert raffinement og en leken ånd.

Tate McRae via IG pic.twitter.com/mYY8YXRBi8 — JumpTrailers (@JumpTrailers) 13. februar 2026

Entusiastiske reaksjoner til tross for vinterkulden

Innlegget fikk raskt tusenvis av likerklikk og komplimenterende kommentarer, som «Paris kler deg godt» og «Så vakkert». Tro mot tradisjonen med å bruke kortere antrekk om vinteren, kunne imidlertid ikke internettbrukerne la være å lure: «Fryser hun ikke?» eller lignende kommentarer, som fremhever eksponeringen for de kjølige februartemperaturene i Paris. Paradoksalt nok la ikke disse bemerkningene en demper på den generelle entusiasmen: fansen elsket kombinasjonen, noe som beviste at dristighet alltid lønner seg innen mote.

Tate McRaes karusell utvider stemningen med en speilselfie i et varmt rødt soverom, et nærbilde av beina hennes i en bil og koselige bilder av parisiske kafeer. Disse bildene fanger en «avslappet stemning» og forsterker bildet av en kunstner som har mestret kunsten å skape livsstil.

Til syvende og sist er dette utseendet i tråd med Tate McRaes motevalg, som utmerker seg ved å forene streetwear-trender med europeisk eleganse. I Paris, den sentrale motehovedstaden, bekrefter hans «Valentins-look» nok en gang at dristighet seirer over klimabekymringer, og forvandler spørsmål om kulde til skjulte komplimenter.