«Jeg følte meg mindre som en kvinne»: Denne stjernen bryter tabuet rundt infertilitet

Elizabeth Banks har valgt å snakke om et tema som fortsatt altfor ofte er innhyllet i taushet: infertilitet. I en fersk TikTok-video som en del av en podkast snakker den amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren åpenhjertig om skammen og skyldfølelsen hun lenge følte.

En sjelden kommentar om et intimt emne

Elizabeth Banks, kjent for sine filmroller, spesielt i «Hunger Games»-sagaen, har bestemt seg for å offentlig ta opp en personlig kamp: infertiliteten sin. På TikTok forklarer hun at hun aldri har vært gravid og lenge har forsøkt å forstå hvorfor. Skuespillerinnen oppgir at hun er blant kvinnene som står overfor det som kalles «uforklarlig» infertilitet.

Hun forklarer at hun produserte egg og embryoer, men at embryoene ikke festet seg. Hun beskriver enkelt sagt følelsen av å ha en «ødelagt livmor», et uttrykk hun sier hun brukte for å forklare situasjonen til barna sine. Ved å dele denne opplevelsen kaster Elizabeth Banks lys over en virkelighet som mange kvinner står overfor, men som fortsatt sjelden diskuteres offentlig.

«Jeg følte meg mindre som en kvinne.»

Utover det medisinske aspektet er det den symbolske vekten av infertilitet som skuespillerinnen fordømmer. Elizabeth Banks forklarer at hun følte «en dyp skam», samt en følelse av ufullstendighet. Med hennes ord, i et samfunn der morsrollen ofte forbindes med selve definisjonen av femininitet, kan det å ikke kunne bli gravid få en til å føle seg «mindre kvinne». Hun understreker at dette sosiale presset tynger kvinner spesielt, hvis verdi noen ganger fortsatt er knyttet til deres evne til å formere seg. Denne refleksjonen går utover hennes personlige erfaring. Den stiller spørsmål ved kulturelle normer og de vedvarende forventningene rundt morsrollen.

En virkelighet som påvirker millioner av mennesker

Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte et estimat i 2023 som viste at én av seks personer verden over vil oppleve infertilitet i løpet av sin reproduktive levetid. Dette representerer omtrent 17,5 % av den voksne befolkningen. Disse tallene tjener som en påminnelse om at infertilitet verken er sjelden eller marginal. Det rammer par fra alle samfunnslag og kan ha flere årsaker – medisinske, hormonelle, genetiske eller uforklarlige.

Forskning rapportert av National Geographic fremhever også at fruktbarheten avtar med alderen. Ved 30 år er den gjennomsnittlige sannsynligheten for å bli gravid innen et år anslått til rundt 75 %, mens den ved 35 år synker til rundt 66 %, selv om mange individuelle faktorer spiller inn.

Mellom skyldfølelse og mangel på informasjon

Elizabeth Banks understreker et annet poeng: mangelen på tydelig og tilgjengelig informasjon om kvinners reproduktive helse. Hun beskriver en reise preget av «medisinske gråsoner» og en «følelse av å bli misforstått». Hun fremhever også eksistensen av en dobbeltmoral. Selv om infertilitet også kan ramme menn, er det sosiale og symbolske presset som legges på kvinner fortsatt tydelig.

Presset om å bli mor, som fortsatt er svært til stede, kan forsterke skyldfølelse og psykisk stress. Ved å snakke åpent om opplevelsen sin, bidrar skuespillerinnen til å normalisere disse diskusjonene og redusere følelsen av isolasjon som de berørte kan føle.

Si ifra for å lindre skam

Elizabeth Banks, som nå er mor takket være surrogati, forklarer at hun måtte sørge over tapet av graviditeten før hun kunne vurdere andre veier til foreldreskapet. Hun beskriver denne prosessen som «et tap å akseptere», et «betydelig følelsesmessig skritt». Historien hennes er en del av en bredere bevegelse av offentlige personer som velger å dele sine fertilitetsproblemer.

Denne synligheten åpner opp for dialog om et tema som lenge har vært ansett som tabu. Ved å si at hun «følte seg mindre som en kvinne», prøver ikke Elizabeth Banks å forsterke denne ideen, men snarere å dekonstruere den. Budskapet hennes er klart: å være kvinne handler ikke bare om den biologiske evnen til å få barn.

Ved å bryte stillheten rundt hennes infertilitet gir Elizabeth Banks stemme til en intim opplevelse som deles av millioner. Historien hennes minner oss om at morsrollen ikke definerer en kvinnes verdi, og at infertilitet aldri bør være en kilde til skam. Ved å si ifra bidrar hun til å endre holdninger, oppmuntre til større empati, informasjon og forståelse av en virkelighet som fortsatt altfor ofte blir fortiet.