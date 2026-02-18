«Fortsatt like vakker som alltid»: Som 55-åring stråler denne skuespillerinnen på stranden ved siden av en hest

Den britiske skuespillerinnen og TV-programlederen Amanda Holden fortsetter å trosse konvensjonene i fotoshootene sine. Rett etter bursdagsfeiringen delte hun en serie bilder på Instagram, der hun poserte ved siden av en hest for å innlede Ildhestens år.

Ildhestens år

Amanda Holden delte nylig et spennende innlegg på Instagram. Iført en åpen hvit skjorte som avslører en matchende trekanttopp, svarte bukser med høy midje og gummistøvler, poserer hun ved siden av hesten sin i en elegant og symbolsk setting. Dette bildet feirer begynnelsen på Ildhestens år (17. februar 2026 til 5. februar 2027), en sjelden månesyklus som bare forekommer én gang hvert 60. år.

Tradisjonelt assosiert med lidenskap, raske transformasjoner og voldsom uavhengighet, lover denne perioden energi og omveltning. «Forbered deg på blendende forandringer», sa hun til følgerne sine. Reaksjonene strømmet inn: «Fortsatt like vakker», «Absolutt dronning», «Bond-jente som 55-åring». Langt fra kritikken roste de fleste kommentarene hennes selvtillit. For mange legemliggjør hun en generasjon som nekter å falme med alderen, og tvert imot krever synlighet og frihet.

Ved å omfavne kodene fra Ildhestens år, bekrefter Amanda Holden en sterk visjon om modenhet, der alder blir en fordel, ikke en begrensning. Hun hevder en frihet i tone og image som utfordrer forventninger, samtidig som hun inspirerer en generasjon kvinner til å feire sin kompromissløse selvtillit.