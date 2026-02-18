Search here...

«Fortsatt like vakker som alltid»: Som 55-åring stråler denne skuespillerinnen på stranden ved siden av en hest

Anaëlle G.
@noholdenback/Instagram

Den britiske skuespillerinnen og TV-programlederen Amanda Holden fortsetter å trosse konvensjonene i fotoshootene sine. Rett etter bursdagsfeiringen delte hun en serie bilder på Instagram, der hun poserte ved siden av en hest for å innlede Ildhestens år.

Ildhestens år

Amanda Holden delte nylig et spennende innlegg på Instagram. Iført en åpen hvit skjorte som avslører en matchende trekanttopp, svarte bukser med høy midje og gummistøvler, poserer hun ved siden av hesten sin i en elegant og symbolsk setting. Dette bildet feirer begynnelsen på Ildhestens år (17. februar 2026 til 5. februar 2027), en sjelden månesyklus som bare forekommer én gang hvert 60. år.

Tradisjonelt assosiert med lidenskap, raske transformasjoner og voldsom uavhengighet, lover denne perioden energi og omveltning. «Forbered deg på blendende forandringer», sa hun til følgerne sine. Reaksjonene strømmet inn: «Fortsatt like vakker», «Absolutt dronning», «Bond-jente som 55-åring». Langt fra kritikken roste de fleste kommentarene hennes selvtillit. For mange legemliggjør hun en generasjon som nekter å falme med alderen, og tvert imot krever synlighet og frihet.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Amanda Holden (@noholdenback)

Ved å omfavne kodene fra Ildhestens år, bekrefter Amanda Holden en sterk visjon om modenhet, der alder blir en fordel, ikke en begrensning. Hun hevder en frihet i tone og image som utfordrer forventninger, samtidig som hun inspirerer en generasjon kvinner til å feire sin kompromissløse selvtillit.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
«Fryser hun ikke?»: I Paris velger denne sangeren et dristig antrekk

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Fryser hun ikke?»: I Paris velger denne sangeren et dristig antrekk

I Paris hadde sangeren Tate McRae nylig på seg et antrekk som skapte furore på sosiale medier. Mikroshorts,...

Demi Moore, 63 år gammel, velger eleganse i en svart blondekjole

Demi Moore fortsetter å bevise at stil og eleganse er tidløse. Under en nylig tur til New York...

Som 58-åring gjenoppfinner Pamela Anderson den korte kjolen takket være en uventet detalj

Pamela Anderson, vant til elegante lange kjoler, overrasket nylig alle. I Berlin beviste den kanadisk-amerikanske skuespillerinnen og modellen...

«Jeg følte meg mindre som en kvinne»: Denne stjernen bryter tabuet rundt infertilitet

Elizabeth Banks har valgt å snakke om et tema som fortsatt altfor ofte er innhyllet i taushet: infertilitet....

Mens hun er på solferie, gjør denne skuespillerinnen et bemerkelsesverdig dykk

Amy Schumer benyttet seg av sin første solferie etter skilsmissen til å gjøre en slående opptreden på sjøen....

Denne influenceren forfektet et «tradisjonelt» bryllup helt til hun opplevde en stor familieprøve.

Den amerikanske influenceren Estee Williams, kjent for å ha bygget sin popularitet på «tradwives»-bevegelsen som taler for tradisjonelt...

© 2025 The Body Optimist