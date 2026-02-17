Denne influenceren forfektet et «tradisjonelt» bryllup helt til hun opplevde en stor familieprøve.

Den amerikanske influenceren Estee Williams, kjent for å ha bygget sin popularitet på «tradwives»-bevegelsen som taler for tradisjonelt ekteskap, har noe revidert prioriteringene sine etter en «ødeleggende familiekrise» knyttet til helsen til datteren Estelle, som ble født i september 2025 med en alvorlig hjertefeil.

Opprinnelse i "tradwife"-bevegelsen

Estee Williams ble berømt på TikTok og Instagram, og samlet over 300 000 følgere ved å promotere en «tradwife»-livsstil: en hjemmeværende kone som er økonomisk avhengig av mannen sin, Conner, og som tilbyr råd som å «skømme bort» seg selv før hun kommer hjem fra jobb. Allerede i 2022 definerte hun begrepet som «en kvinne som inntar en ultratradisjonell rolle i ekteskapet, sentrert rundt hjemmet». Dette virale og kontroversielle innholdet drev frem hennes digitale karriere.

En endring annonsert før fødselen

I april 2025, gravid med sitt første barn, annonserte Estee Williams et «redaksjonelt skifte»: færre «tradwife»-innlegg, mer innhold om babyforberedelser. I et intervju med People beskrev hun dette som «en bevisst beslutning om å fokusere på familien sin», uten å forutse den kommende stormen.

Estelles sykdom: et transformerende sjokk

Estelle ble født 5. september 2025 med en ventrikkelseptumdefekt (VSD), et hull i hjertet. Åpen operasjon var planlagt til 11 uker, men legene oppdaget en mye større anomali – tre centimeter. Operasjonen var komplisert: fire hjerteoperasjoner, to hjertestanser (én varte i en time), og Estelle ble satt på ECMO og utstyrt med et Berlin Heart, en viktig ekstern enhet mens hun ventet på en hjertetransplantasjon. Fem måneder gammel forble hun innlagt på sykehus, med foreldrene ved sengen.

Mot et nytt oppdrag: å øke bevisstheten og fremme organdonasjon

Denne prøvelsen har påvirket Estee Williams dypt, og hun deler nå Estelles medisinske reise for å øke bevisstheten om medfødte hjertefeil (1 av 100 fødsler) og sjeldenheten av hjertetransplantasjoner hos barn (120–150 per år i USA). Langt fra å tilby råd i hus, har beretningen hennes nylig fått et pedagogisk fokus: «Dette er ikke bare for Estelle, men for alle barna som venter på et hjertemirakel.» Hun beskriver en blanding av frykt og takknemlighet, nærmere døden og troen enn noen gang før.

Estee Williams' familiekrise illustrerer hvordan den idealiserte «tradisjonskonen» (midlertidig) kan smuldre opp i møte med en medisinsk nødsituasjon, noe som fører til at hun omdirigerer plattformen sin mot empati og konkrete handlinger for organdonasjon. Reisen hennes tjener som en påminnelse om at familien, i sin rå virkelighet, overskrider «virale trender».