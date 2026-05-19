Denne sangeren vekker oppsikt i en metallisk kjole som 60-åring

Léa Michel
I Las Vegas leverte den kanadiske countrysangerinnen Shania Twain en av de mest omtalte opptredenene ved den 61. Academy of Country Music Awards. Som vertinne for showet for første gang valgte hun å markere begivenheten med et avgjort blendende antrekk: en lang, sølvfarget paljettkjole utsmykket med et skimrende dyretrykk. Dette opptredenen innkapslet perfekt hennes estetiske valg: å omfavne lyset, bevege seg med det og skape en tilstedeværelse som var både retro og dypt moderne.

En sølvkjole, helt i lys

I sentrum av denne opptredenen var en lang, sølvfarget kjole, helt dekket av paljetter, som falt ned på gulvet og fanget alt lyset på den røde løperen. Stroppeløs, hadde den et rett snitt som strukturerte bysten samtidig som den elegant avslørte Shania Twains skuldre. Tettheten i paljettarbeidet ga plagget en nesten metallisk glans, som minner om pop- og countrymusikkens gullalder fra tidligere tiår. Den flytende, nøye utformede draperingen ga kjolen en nesten skulpturell kvalitet.

Det som gjør dette antrekket så unikt er først og fremst designet. En stilisert dyresilhuett er skapt direkte fra paljettene over hele stoffet, i en subtil gradient av sølv- og gråtoner. Dyretrykket, en klassiker innen landlig mote, er gjenoppfunnet her på en grafisk og avgjort moderne måte: ikke et overliggende motiv, men en virkelig lysende komposisjon som synes å åpenbare seg med hver bevegelse Shania Twain gjør.

Naglehansker i skinn, en dristig signatur

For å fullføre antrekket sitt valgte Shania Twain et par svarte hansker helt dekket av nagler. Dette dristige og uventede valget står i kontrast til mykheten i den metalliske kjolen og plasserer silhuetten i en fascinerende stilistisk spenning mellom rockens stringens og showets blendende skue. Langt fra å være anekdotisk, strukturerer denne klesdetaljen helhetsinntrykket: den forlenger armen, trekker blikket og tilfører et snev av dristighet.

Verdifulle smykker og finish

Shania Twain valgte dinglende øredobber sammen med et matchende halskjede til smykkene sine, noe som tilførte et snev av verdi uten å overdøve helhetsinntrykket. Valget av et perfekt harmonisert smykkesett, snarere enn en overflod av deler, demonstrerer en følelse av tilbakeholdenhet som gjenspeiles i antrekkets overordnede fargepallett. Sølv og grått dominerer hele ensemblet, og skaper en kromatisk enhet som forsterker den visuelle effekten uten å resultere i en følelse av spredning.

Panneluggens tilbakekomst, en skjønnhetssignatur

Når det gjelder frisyren hennes, avduket Shania Twain en sann forvandling på den røde løperen: en perfekt formet, rett lugg som rammer inn ansiktet hennes og gir henne et friskt, nytt utseende. Under denne nylig adopterte luggen faller hennes lange rødbrune lokker ned til skuldrene. Denne forandringen demonstrerer hennes evne til stadig å gjenoppfinne seg selv uten å miste identiteten sin.

Et utseende fullt av tilstedeværelse

Hele denne opptredenen forteller en historie: Da Shania Twain tok på seg rollen som programleder ved ACM Awards for første gang, ønsket hun å markere øyeblikket med et antrekk som innkapsler hennes «dobbelte identitet» som countryikon og popfigur. Valget av en metallisk kjole med dyreprint, kombinert med grafisk tilbehør, kondenserer denne dobbelidentiteten med sjelden eleganse.

Denne opptredenen i Las Vegas 17. mai 2026 vil utvilsomt forbli et av de mest minneverdige moteøyeblikkene under årets ACM Awards. Shania Twain var mer enn bare et motevalg, og demonstrerte stilistisk tilstedeværelse: hun beviste at briljans, utstråling og dristighet er tidløse.

