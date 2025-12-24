Hva denne supermodellen ville ha tjent for å ha spilt i ett minutt i en kultfilm

Tjueto år etter utgivelsen fortsetter «Love Actually» å avsløre sine hemmeligheter. Denne britiske romantiske komedien, som har blitt en juleklassiker, kunne skryte av en prestisjetung rollebesetning – fra Hugh Grant til Emma Thompson og Liam Neeson. Likevel er det en ultrakort opptreden som nok en gang skaper blest: supermodellen Claudia Schiffer, hvis honorar for omtrent ett minutt skjermtid er svimlende.

En flyktig rolle ... men en gyllen en.

I Richard Curtis' kultklassiker, utgitt i 2003, gjør Claudia Schiffer en minneverdig opptreden i siste akt. Hun spiller Carol, en mor som den enkeaktige karakteren Daniel, spilt av Liam Neeson, møter på sønnens skole. Nikket til originalen er herlig: tidligere i filmen spøker Daniel til stesønnen Sam om at han gjerne ville forelske seg i den tyske supermodellen.

Det som skaper overskrifter i dag er ikke så mye denne plott-twisten som størrelsen på sjekken. Ifølge Andrew Holmes' bok, «How Much?!: The $1000 Omelette… and 1100 Other Astonishing Money Moments», skal Claudia Schiffer ha blitt betalt 350 000 dollar (omtrent €298 550) for denne omtrent ett minutt lange opptredenen på skjermen. Med andre ord skal den tyske modellen, skuespillerinnen og filmprodusenten ha tjent nesten £4500 (€5155) per sekund med filming. En rekord som perfekt oppsummerer Hollywoods overflod, i sine mest fascinerende – eller mest absurde – aspekter, avhengig av perspektivet ditt.

Når stjernen blir et symbol på den britiske drømmen

Selv om scenen var kort, gjorde den et varig inntrykk på seerne. Claudia Schiffer, som da var på høyden av sin popularitet, legemliggjorde en form for internasjonal eleganse og glamour som «Love Actually» forsøkte å feire. Hennes blotte tilstedeværelse var nok til å forsterke filmens sjarm og bidro til dens «moderne julefortelling»-kvalitet.

Emma Thompson, som også spilte hovedrollen i filmen og ble rost for sin gripende prestasjon, innrømmet at hun følte seg underbetalt den gangen. Selv om lønnen hennes aldri ble avslørt, fremhever kommentaren hennes den sterke kontrasten mellom lønnen for hovedroller og lønnen for en gjesteopptreden som bare varte noen få sekunder.

Figurer som ikke etterlater noen likegyldige

Denne typen avsløring om Hollywood-lønninger er like fascinerende som den er tankevekkende. Opinionen svinger mellom beundring og vantro: bør det sees på som en belønning for prestisjen og imaget til et globalt ikon, eller som et symptom på en åpenbar ubalanse i filmbransjen? Det som er sikkert er at nesten 20 år senere fortsetter «Love Actually» å inspirere drømmer – og generere diskusjon – selv bak kulissene i kontraktene sine.

Ett minutt på skjermen, men et tidløst preg på den romantiske filmhistorien: Claudia Schiffer beviste endelig at noen ganger bare noen få sekunder trengs for å gjøre inntrykk ... og på regnskapet.