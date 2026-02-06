Search here...

Jennifer Lopez' skjønnhetsrutine før treningssenteret vekker reaksjoner

Léa Michel
@jlo/Instagram

På Instagram deler Jennifer Lopez stadig vekk øyeblikk fra hverdagen sin, fra velvære og skjønnhet til å promotere merkevaren sin. Denne gangen startet den amerikanske stjernen en skikkelig debatt ved å legge ut en video av seg selv mens hun gjorde seg klar til å gå … på treningsstudioet. Full sminke, flere hudpleieprodukter, serum og rouge: et ritual som noen internettbrukere anså som «helt unødvendig for en treningsøkt», mens andre roste «hennes profesjonalitet og utstråling».

En sminkeveiledning

I videoen sin ser man JLo ta på seg treningsklærne før hun påfører flere produkter fra sin egen skjønnhetslinje. Hun starter med et halsserum, deretter et glødserum, før hun går videre til foundation, bronzer, et hint av kremblush, maskara og leppepomade. Den amerikanske skuespillerinnen, sangeren, produsenten, danseren og forretningskvinnen beskriver hvert trinn i rutinen sin, og fremhever hvordan produktene hennes bidrar til hennes strålende hudtone og selvtillit. Avslutningsvis erklærer hun at hun føler seg «klar for dagen» og «komfortabel i sin egen hud».

Internettbrukere delt mellom beundring og irritasjon

Mens mange fans roste hennes «utseende og energi», var det noen internettbrukere som raskt latterliggjorde videoen. Flere kommentarer fremhevet den «overdrevne» forberedelsen hennes: «Alt dette bare for å dra på treningssenteret?» skrev en bruker.

Andre stemmer reiste seg til forsvar for sangeren, og argumenterte for at hun bare promoterte produktene sine, og at det ikke var noe galt med å føle seg vakker mens man bruker sminke, selv på trening. «La henne leve! Hvis det motiverer henne til å gå på treningsstudioet, desto bedre», argumenterte en fan.

Ekspertenes mening

Hudleger og estetikere er generelt enige om at det ikke er ideelt for huden å bruke sminke til sport. Sminke – spesielt foundation – kan kvele huden, tette porene og fremme kviser, både når det gjelder svette og kontakt med bakken og sportsutstyr. For ikke å snakke om risikoen for flekker på klær eller maskiner. Men selv om sminke kan være en måte å føle seg bra og selvsikker på, står alle fritt til å gjøre det som passer dem best: det viktigste er å føle seg komfortabel i sin egen kropp, med eller uten sminke.

Mellom underholdt kritikk og beundrende kommentarer illustrerer Jennifer Lopez' nyeste video de kontrasterende oppfatningene internettbrukere har av influencere og kjendiser. Mens noen ser det som «en overfladisk utseendekult», roser andre «en kvinne som fullt ut omfavner sitt image og sin suksess». Én ting er sikkert: JLo fortsetter å skape overskrifter – og generere blest – enten hun bruker sminke eller ikke.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
