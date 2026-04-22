Som 47-åring overrasker Kourtney Kardashian med dette fornyede «gotiske» utseendet

Fabienne Ba.
På sin 47-årsdag overrasket Kourtney Kardashian fansen med et stilistisk avvik fra sin vanlige estetikk. Bursdagsantrekket hennes, som ble delt på Instagram, fikk raskt oppmerksomhet, og blandet år 2000-påvirkninger med en moderne vri på gotisk stil.

Et blikk et sted mellom gotisk, Y2K og rockeånd

Kourtney Kardashians antrekk består av en svart minikjole med blondedetaljer, kombinert med en teksturert strikket cardigan. Antrekket fremkaller en modernisert «girly-goth»-estetikk, typisk for en sterk tilbakevending til 2000-tallsstilen. Kourtney Kardashian fullførte dette antrekket med statement-plagg: en lang leopardprintkåpe, svarte knehøye støvletter og overdimensjonerte solbriller.

Tilbehør med et sterkere budskap

Tilbehøret gir en symbolsk dimensjon. Et bemerkelsesverdig trekk er et slående sølvkjede utsmykket med et hodeskalleanheng, som forsterker den rocka og litt undergrunnsaktige stemningen i antrekket. Dette stilvalget gjenspeiler en bredere trend der kjendiser nytolker gotisk stil ved å blande den med luksuriøse og moderne plagg.

En estetikk som blander personlig image og motetrender

Kourtney Kardashian, kjent for sine klesvalg som ofte har vært påvirket av en minimalistisk estetikk de siste årene, overrasker her med en tilbakevending til en mer uttrykksfull stil. Dette midlertidige skiftet illustrerer den økende friheten offentlige personer har til å utforske forskjellige stilverdener, uten å være begrenset til en enkelt visuell identitet.

Med dette fornyede «gotiske» bursdagsutseendet bekrefter Kourtney Kardashian sin evne til å leke med motekoder. Hun blandet år 2000-nostalgi, rockeinnflytelser og moderne preg, og gjorde en minneverdig opptreden som gjenopplivet interessen for glamrock-estetikken.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Rihanna har på seg en revet blondekjole og skaper sensasjon
Tretti år senere, som 44-åring, tar hun på seg skoleballkjolen igjen og beveger internettbrukere

