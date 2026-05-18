Modell Bella Hadids røde kjole fengsler internettbrukere

Den amerikanske modellen Bella Hadid skapte oppstyr på Instagram ved å reposte en rød kjole med dyp splitt som ble brukt på filmfestivalen i Cannes, noe som vekket interessen til følgerne hennes på nytt.

En Instagram-retrospektiv for å feire Cannes

Bella Hadid benyttet seg av Cannes Film Festival 2026 (12.–23. mai) til å gi Instagram-følgerne sine et tilbakeblikk på sine mest minneverdige opptredener på Croisetten. Hun la ut en montasje av favorittantrekkene sine, samlet opp over ni år med deltakelse på et av verdens mest sette kulturarrangementer.

Bildeteksten, enkel, men veltalende, setter tonen: «Ni år med min favorittuke.» Dette innlegget bekrefter den spesielle tilknytningen modellen har til denne prestisjefylte begivenheten, hvor hun har etablert seg som en av de mest etterlengtede skikkelsene gjennom sesongene.

Den røde kjolen som ikke går ubemerket hen

Blant de mange antrekkene som ble samlet i hennes retrospektive utstilling, fanget ett plagg spesielt oppmerksomheten til internettbrukerne: en slående rød maxikjole med et asymmetrisk snitt med én skulder. Den livlige fargen, skreddersydd for Cannes-rabatten, gjenspeiler tradisjonen med festivalens røde løper. Bella Hadid skapte furore under denne opptredenen, og ga antrekket auraen av et ikonisk øyeblikk.

Kjolen kjennetegnes først og fremst av en høy sidespalte som strekker seg langt opp på låret, noe som gir silhuetten en dynamisk bevegelse. I tillegg til dette er det flere utskjæringer langs sidene av stoffet, noe som skaper et kontrastspill mellom bare og tildekkede områder. Utover utskjæringene bruker kjolens struktur asymmetri for å skape en slående visuell effekt. Bare én skulder er dekket, i et rent snitt som gir energi til overlinjen. Stoffet flyter deretter ned til gulvet i en flytende kaskade, avbrutt av rynkede folder i midjen.

Smykker og hæler for å fullføre bildet

For å fullføre antrekket valgte Bella Hadid nøye utvalgte tilbehør. Ørene hennes var pyntet med delikate øredobber, håndleddet med et diskret armbånd og fingrene med flere statementringer som trakk blikket uten å overskygge kjolen. Antrekket ble avsluttet med et par høye hæler, valgt for å komplementere sidespalten.

Bella Hadid, en gjenganger på den røde løperen i Cannes

Dette innlegget tjener som en påminnelse om hvordan Bella Hadid har blitt en av de mest ikoniske skikkelsene på filmfestivalen i Cannes. Siden hennes første opptredener på Croisetten har hun skapt et rykte som et moteikon, og vist frem en rekke fantastiske antrekk og gjort inntrykk. Hennes gjentatte opptredener på festivalen har satt et uutslettelig preg på det kollektive minnet, og drevet tilbakeblikk på motemagasiner år etter år. Hvert år får antrekkene hennes betydelig medieoppmerksomhet og inspirerer internasjonale redaksjoner.

Et innlegg som setter internett i brann

Ikke overraskende skapte Bella Hadids retrospektive innlegg en umiddelbar bølge av reaksjoner på sosiale medier. Kommentarer strømmet inn fra følgerne hennes, som roste stilsansen hennes og konsistensen og djervheten i klesvalgene hennes gjennom årene. Bare den røde kjolen med den dristige splitten fanget mye av entusiasmen, og mange kalte den «et av de vakreste antrekkene stjernen noen gang har hatt på Croisetten».

Med bare noen få videredelte bilder har Bella Hadid nok en gang demonstrert sin innflytelse på moteverdenen. Den røde kjolen hennes med en dristig splitt, som ble brukt på en tidligere filmfestival i Cannes, fortsetter å fange oppmerksomhet flere sesonger etter den første opptredenen.