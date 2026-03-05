«Alt jeg ser er hat»: Denne skuespillerinnen bryter tausheten om trakassering på nett

På skuespillerprisutdelingen i 2026 ga Odessa A'zion, den nye stjernen i den amerikanske filmen «Marty Supreme», et åpenhjertig svar til en ET- reporter som spurte henne om det var rart å bli «Hollywoods it-girl». Hennes rørende tilståelse om netthat resonnerte med publikum.

Et uskyldig spørsmål som avslører en hard virkelighet

På den røde løperen spør journalisten: «Er det rart å bli en av Hollywoods «it-girls»? » Den amerikanske skuespillerinnen Odessa svarer: «Alt jeg ser er hat. Så for meg finnes det ingen «it-girls».» Dette direkte svaret fremhever den mørke siden av spirende berømmelse.

Den mørke siden av berømmelse på sosiale medier

Odessa ble nominert til en skuespillerpris for rollen sin i «Marty Supreme» og ble en mediesensasjon. Bak rosen møtte hun imidlertid en bølge av giftige kommentarer. Hennes åpenhet viser hvordan unge skuespillerinner ofte blir enkle mål for unødvendig kritikk, langt unna «it girl»-myten.

Fansens hjertevarme reaksjoner

Internettbrukere, dypt rørte, strømmet inn i kommentarfeltet: «Det er trist, man kan se at det virkelig påvirker henne», «Vi gir alltid negativ energi som dette, hovedsakelig til kvinner.» Mange roste motet hennes, og bemerket at trakassering på nett i uforholdsmessig stor grad rammer kvinner i showbusiness.

En skuespillerinne som avviser etiketter

Odessa, datteren til den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Pamela Adlon, avviser «it girl»-stempelet. Hun foretrekker å snakke om sitt krevende arbeid – nominasjoner, samarbeid med Timothée Chalamet – fremfor sladder. Budskapet hennes etterlyser større empati i møte med press fra sosiale medier.

Med sin kraftfulle uttalelse, «Alt jeg ser er hat», avslører Odessa A'zion den harde virkeligheten av trakassering på nett. Hun forvandler smerte til en bønn om vennlighet, spesielt mot kvinner. En gripende påminnelse: bak «it-jenta» er det en kunstner som er såret av internettets giftighet.

