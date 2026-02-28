51 år gammel lyser Penélope Cruz opp London i en skulpturell svart kjole

Den spanske skuespillerinnen Penélope Cruz, som for tiden promoterer filmen «The Bride!» regissert av Maggie Gyllenhaal, satte fyr på gatene i London med en spektakulær kreasjon av Jacquemus fra høstkolleksjonen 2026. Denne lille sorte kjolen med dyp utringning og et skjørt med frynsete bånd fremhevet figuren hennes.

En kreasjon for høsten 2026

Penélope Cruz hadde på seg en tettsittende, langermet kjole med en kant laget av revne bånd som danset med hvert skritt, og en markant rund halsutringning. Elegante perlelysekroneøredobber og minimalistiske svarte pumps fullførte det sofistikerte antrekket, mens hennes nye asymmetriske bob med sidesveiset pannelugg innrammet hennes ikoniske ansikt.

Signatur bronse røykfylt sminke

Penélope Cruz valgte et intenst utseende: grafisk svart eyeliner, iriserende bronsefarget øyenskygge og matte, rosenrøde nude lepper, som fremhevet hennes ikoniske hunnøyne. Den Oscar-vinnende skuespillerinnen demonstrerte nok en gang sin absolutte mesterskap i tidløs eleganse.

Triumferende promotering av «Bruden!»

Denne turen til London er en del av reklameturneen for «Bruden!», det etterlengtede prosjektet som følger hennes nylige suksesser. Penélope Cruz bekrefter sin status som et tidløst moteikon, og blander uanstrengt avantgarde haute couture med naturlig eleganse.

Til syvende og sist overskrider hennes magnetiske tilstedeværelse generasjoner og minner oss om hvorfor hun er en av de største stjernene i verdenskino, i stand til å sette fyr på enhver rød løper.