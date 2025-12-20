Kylie Minogue kledd som fru Claus, hun skinner som Mariah Carey

Ved årets slutt blir visse stemmer varme og trøstende berøringssteiner. Kylie Minogue slutter seg elegant til denne tradisjonen og tilbyr et lyst og generøst festøyeblikk. Uten å søke sammenligning med Mariah Carey feirer hun julen på sin egen måte, med bravur, vennlighet og briljans.

En glamorøs og avgjort moderne fru Claus

Kylie Minogue har det sjeldne talentet til å gjenoppfinne seg selv samtidig som hun forblir tro mot sin identitet. Med sin nye singel «XMAS» bekrefter den australske stjernen sin spesielle tilknytning til publikum og sin forkjærlighet for samlende prosjekter. Hun viser smittende energi og inspirerende selvtillit, og legemliggjør en resolutt positiv visjon om kroppsbilde og aldring.

I musikkvideoen til «XMAS» forvandles Kylie Minogue til en glitrende og gledelig julemor. Hun beveger seg gjennom fortryllende snødekte landskap, omgitt av overdimensjonerte gaver, blinkende lys og en blendende slede. Hennes paljettbesatte antrekk fremhever hennes elegante stil og hennes åpenbare glede over å leke med juletradisjoner. Hvert opptak utstråler glede, munterhet og et ønske om å feire.

En varm velkomst på de britiske hitlistene

Musikkvideoen til «XMAS», som ble unnfanget som et Amazon-eksklusivt verk, skiller seg ut med sin polerte estetikk og visuelle ambisjon. Iscenesettelsen fremkaller ånden av store julekonserter, samtidig som den opprettholder en moderne popfølelse. Kylie Minogue prøver ikke å gjenskape en eksisterende formel; hun tilbyr en verden som gjenspeiler hennes egen stil, lys og dansbar. Resultatet er et ekte gledesutbrudd, i stand til å forene alle generasjoner rundt en felles musikalsk glede.

Musikalsk sett nøt «XMAS» betydelig suksess i Storbritannia. Låten ble en av de mest lyttede sangene i perioden, forsterket av strategisk avspilling og publikums vedvarende tilknytning til artisten. Den var hentet fra jubileumsutgivelsen av albumet «Kylie Christmas (Fully Wrapped)», et ikonisk prosjekt som bekreftet den sterke forbindelsen mellom Kylie Minogue og magien i høytiden.

Juledronninger med komplementære universer

Det er umulig å snakke om julemusikk uten å nevne Mariah Carey, en viktig figur i amerikansk jul. Hennes ikoniske sang fortsetter å bringe folk sammen og bevege dem år etter år. Langt fra å bli sett på som motstridende krefter, legemliggjør disse to artistene forskjellige, men komplementære visjoner av sesongen. Mariah Carey representerer den storslåtte, emosjonelle og vokale tradisjonen, mens Kylie Minogue legemliggjør en glitrende og dansbar feiring. To stiler, to energier, to unike signaturer båret av inspirerende kvinner.

En gledelig avslutning på året

For Kylie Minogue er denne festlige utflukten en naturlig forlengelse av et allerede vellykket år. Hun går inn i denne perioden med ro og glede, og anser «JUL» som en gave til publikum snarere enn et mål å oppnå. Uansett de endelige plasseringene på hitlistene, er det viktigste deling, hygge og gleden ved å være sammen.

Kort sagt, med «XMAS» minner Kylie Minogue oss om at julemusikk kan være moderne og dypt positiv. Hun beviser at det er mulig å skinne sterkt, ganske enkelt ved å feire sin egenart. Et festlig mellomspill fullt av varme og eleganse, ideelt for høytiden.